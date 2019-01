Von Jan-Hendrik Schrick

In der Bredenborner Sporthalle kämpften 13 Teams um den Titel. Nach einer interessanten und teilweise ausgeglichenen Gruppenphase standen die Viertelfinalpaarung an. Der Kreisligist FC Boffzen traf auf den Bezirksligisten SV Kollerbeck. Die Blau-Gelben hatten die besseren Chancen. Am Ende musste der Sieger aber in Neunmeterschießen ermittelt werden. Hier behielt Kollerbeck mit 2:1 die

SV Ottbergen/Bruchhausen Fußballkreismeister der Frauen und Mädchen Fotostrecke

Foto: Katharina Schulte

Oberhand.

Im zweiten Viertelfinale deutete sich eine Überraschung an. Kreisligist SV Holzminden führte lange gegen Landesliga-Aufsteiger Phönix Höxter. Am Ende drehten die Westfalen aber noch mal auf und zogen mit einem 2:1-Sieg in das Halbfinale. Ähnlich spannend war auch das nächste Spiel. Der SV Scherfede setzte sich kurz vor Schluss mit 2:1 gegen den FC Germete/Wormeln durch. Das letzte Viertelfinale gewann der SV Ottbergen/Bruchhausen souverän mit 5:0 gegen den VfR Borgentreich.

Im ersten Halbfinale standen sich Ottbergen und Kollerbeck gegenüber. Julia Oebbeke, Mariella Oebbeke und Leonie Holtemeier brachten Ottbergen 3:0 in Führung. Laureen Otte verkürzte kurz vor der Schlusssirene auf 1:3. Der Landesligist Phönix Höxter ging als großer Favorit in das Spiel gegen Scherfede. Celine Busch brachte Höxter in Führung. Doch Scherfede gab nicht auf und Johanna Schünemann drehte das Spiel mit zwei Treffer auf 2:1. Höxters Rene Aarents gelang der Ausgleich. Doch Schünemann schockte den Landesligist mit ihrem dritten Treffer erneut. Scherfede gewann 3:2 und zog in das Finale ein. Die Halle jubelte und klatschte lautstark.

Das kleine Finale entschied Kollerbecks Karina Niemann mit dem 1:0 gegen Phönix Höxter. »Wir sind keine Hallenmannschaft. Mein Team hat sich von Beginn an schwer getan und die Spiele nicht souverän gestaltet. Aufgrund der individuellen Klasse sind wir so weit gekommen. Wenn wir unsere Chancen nutzen ist sicher mehr drin. Dennoch bin ich nicht unzufrieden«, berichtete Phönix-Trainer Philipp Müller. »Wir haben sehr ordentlich gespielt und uns Platz drei verdient. Ein guter Auftritt von uns«, resümierte SVK-Coach Uwe Lindow.

Im Finale zwischen Scherfede und Ottbergen brachte Mariella Oebbeke den Landesligisten in Führung. Kathrin Block gelang der sehenswerte Ausgleich. Der hielt aber nur wenige Sekunden. Dann stellte Mariella Oebbeke wieder auf Führung für Ottbergen. Doch Scherfede gab nicht auf. Ein Schuss von Block klatschte nur an den Pfosten. Auf der anderen Seite entschied Julia Oebbeke das Spiel mit dem 3:1.

Scherfede war trotzdem zufrieden. »Wir haben ein überragendes Turnier gespielt. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Unser Teamgeist war sicher der Schlüssel für die tolle Leistung«, freute sich SVS-Trainer Markus Evers. »Wir wollten unseren Titel verteidigen und das haben wir souverän geschafft. Mein Team hat sehr konzentriert gespielt und war die beste Mannschaft in der Halle. Ein großes Kompliment auch an Scherfede: Die haben echt richtig gut gespielt und Platz zwei verdient«, meinte Ottbergens Trainer Manuel Bohnert. Grund zur Freude hatten auch Julia Oebbeke, die zur besten Spielerin des Turniers gewählt wurde, sowie die beste Torhüterin Alica Rustemeier.

Einen Wermutstropfen gab es dennoch: Die SpVg. Brakel bekam ihre Mannschaft nicht voll und sagte das Turnier ab. Die Spiele kamen nicht mit in die Wertung.