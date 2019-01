So freuen sich die E-Junioren der SG Dringenberg über den Turniersieg in Höxter: Hinten von links: Trainer Marc Kukuk, Elias Otto, Nils Gaidzik, Luca Lohmeyer, Sofie Wecker, Corvin Klare; vorne von links: Nelo Hake, Lennard Auge, Kian Kukuk.

Von Felix Senftleben

E-Junioren: »Ich hätte nicht gedacht, dass wir das Turnier heute gewinnen und schon gar nicht so souverän. Kurzfristig haben noch drei Kreisauswahlspieler abgesagt«, berichtete Marc Kukuk, Trainer der SG Dringenberg. Im ersten Spiel des Tages setzten sich seine Schützlinge gegen den SV Höxter mit 2:0 durch. Das war am Ende der Schlüssel zum Gruppensieg. Als Zweitplatzierter erreichten die Kreisstädter die Runde der letzten Vier. In der anderen Gruppe setzte sich der Warburger Sportverein aufgrund des besseren Torverhältnisses gegen die JSG Germete/Wormeln durch. Das direkte Duell war 1:1-Unentschieden ausgegangen. Im ersten Halbfinale überzeugte Dringenberg und setzte sich mit 3:1 gegen Germete durch. Warburg folgte der SG dank eines 1:0-Erfolges gegen Höxter ins Endspiel. Im Spiel um Platz drei stand es nach acht Minuten 0:0. Das Siebenmeterschießen musste entscheiden. Der Held des Spiels wurde SVH-Torwart Max Töpfer, der zwei Siebenmeter parierte. Im Finale siegte Dringenberg souverän gegen Warburg. Nach wenigen Sekunden brachte Sofie Wecker die Blau-Gelben in Führung, ehe Ruben Schmereim kurz vor der Schlusssirene alles klar machte - 2:0.

Borgentreicher Keeper hält alles

D-Junioren: Nach einem langen Turniertag jubelte die JSG Borgentreich über den Turniersieg. Die JSG hatte in drei aufeinanderfolgenden Neunmeterschießen das nötige Glück und in Maximilian Kröger einen wahren Helden im Tor. In einem spannenden und umkämpften Endspiel ging die JSG Germete zunächst durch Lukas Janz in Führung, der ein wunderschönes Zuspiel von Justin Klapp verwertete. Jonas Sperling gelang der Ausgleich. Im Neunmeterschießen konnte Kröger zwei gegnerische Neunmeter parieren und wurde zum Matchwinner. Aufgrund des besseren Torverhältnisses setzte sich Germete in Gruppe A zunächst gegen Borgentreich durch. Den späteren Endspielteilnehmern folgten der SV Dalhausen, der SSV Herlinghausen aus Gruppe B und der SV Bergheim und die JFV Union Bad Pyrmont aus Gruppe C ins Viertelfinale. Die beiden besten Gruppendritten, die JSG Heiligenberg und die JSG Marienmünster komplettierten das Viertelfinale. Die C-Juniorinnen von Phönix Höxter hatten das Nachsehen gegen die beiden Jugendspielgemeinschaften. Die JSG Germete zog dank eines nie gefährdeten 3:0-Erfolges gegen den SSV Herlinghausen ins Halbfinale, gefolgt vom SV Dalhausen, der die JSG Heiligenberg dank eines 2:0-Sieges ausschaltete. Es folgten die Neunmeterschießen-Festspiele. Zunächst setzte sich Marienmünster mit 6:5 gegen Bergheim durch. Das Halbfinale komplettierte Borgentreich dank eines 5:3-Erfolges gegen Bad Pyrmont, ebenfalls nach Neunmeterschießen.

Anschließend mussten auch beide Halbfinals vom Punkt aus entschieden werden. Nach dem es nach acht Minuten 1:1 stand, setzte sich Germete mit 7:5 gegen Dalhausen durch. Im anderen Halbfinale stand es nach Ablauf der regulären Spielzeit 0:0, ehe Borgentreich im Neunmeterschießen erneut das nötige Quäntchen Glück hatte und Marienmünster mit 3:2 besiegen konnte. Im Spiel um Platz drei setzte sich Marienmünster souverän mit 2:0 gegen Dalhausen durch. Die Treffer erzielten Julian Linneweber und Finn Versen, ehe das spannende und temporeiche Endspiel zwischen Borgentreich und Germete die letzten verbleibenden Zuschauer in ihren Bann zog. »Das Neunmeterschießen war eine Strafe«, befand Thomas Hoppe, Co-Trainer der JSG Germete, der sein Team in der regulären Spielzeit knapp im Vorteil sah. Sein Gegenüber Stefan Gabriel bejubelte den Turniersieg: »Das war wirklich toll gespielt heute. Wir haben verdient gewonnen.«