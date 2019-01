Von Jan-Hendrik Schrick

Spannendes Endspiel

»Wir konnten den Zuschauern ein offenes und spannendes Finale liefern«, betonte TuS-Trainer Christian Stein kurz nach dem Abpfiff. Nach fünf Minuten Spielzeit war Brakels Alexander Wehrmann allein auf das Tor zugelaufen. Er wurde durch ein Foul gestoppt. Sein Driburger Gegenspieler bekam dafür eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe. Den fälligen Freistoß setzte Jaden Dwelck in die Driburger Mauer. Der Abpraller landete beim frei stehenden Alex Wehrmann, der zum 1:0 einschob. In der Folgezeit blieb Brakel gefährlich. In der Defensive stand der favorisierte Westfalenligist sehr sicher und ließ kaum Torabschlüsse zu. So blieb es beim 1:0. Nach der Schlusssirene war der Jubel bei den Brakelern groß.

Aber auch der TuS Bad Driburg hat überzeugt und war zufrieden. »Wir haben ein klasse Turnier gespielt und gegen die drei Klassen höher spielenden Brakeler Chancen gehabt. In der Zwischenrunde konnten wir ein 1:1 feiern, im Finale fehlte etwas Glück«, resümierte Coach Christian Stein. »Wir haben hohen Wert auf spielerische Klasse gelegt und sind sehr zufrieden. In den entscheidenden Partien haben wir kein Gegentreffer bekommen«, freute sich Brakels Co-Trainer Darius Steiner. Trainer Thorsten Kraut ergänzte: »Das ist der sechste Kreishallenmeistertitel bei den C-Junioren hintereinander. Das zeigt unsere große Stärke Jahr für Jahr«.

Das kleine Finale zwischen der JSG Lüchtringen und der JSG Warburg/Rhoden war lange ein enges Spiel. Benedikt Meier brachte die Lüchtringer in Führung. Warburg erhöhte den Druck und kam zu guten Chancen. Ein Treffer sollte aber nur noch kurz vor Schluss auf der anderen Seite fallen. Raul Harsing stellte auf 2:0. »Wir können zufrieden mit unserem Auftritt sein. Auch im Spiel gegen Brakel waren wir nicht chancenlos und Platz drei ist ein sehr gutes Ergebnis für uns«, resümierte Lüchtringens Coach Daniel Abel.

Im ersten Halbfinale hatte sich die SpVg. Brakel souverän mit 2:0 gegen die JSG Lüchtringen durchgesetzt. Deutlich knapper war es zwischen Bad Driburg und Warburg. Erst in den letzten 20 Sekunden stellten die Driburger mit zwei Toren auf 3:1. Die Kurstädter nutzten in einem offenen Spiel die wenigen Fehler eiskalt aus. Die JSG Warburg/Rhoden hatte ihrerseits Möglichkeiten gehabt, die Partie für sich zu entschieden.

Die Zwischenrunde

Am gestrigen Sonntag waren die acht besten Teams der C-Junioren zunächst in der Zwischenrunde aufeinander getroffen. In der Gruppe A setzten sich die SpVg. Brakel und der TuS Bad Driburg durch. Der SV Höxter und die JSG Dalhausen schieden aus. In der Gruppe B sicherten sich die JSG Lüchtringen und die JSG Warburg die Halbfinaltickets. Der FC Blau-Weiß Weser und der SV Steinheim schieden aus.

Die Vorrunde

Die Vorrundenspiele standen (wie berichtet) am Samstag in der Bad Driburger Sporthalle auf dem Plan. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Zwischenrunde. Der SV Höxter und der FC Blau-Weiß Weser setzten sich in Gruppe A souverän vor der JSG Borgentreich/Bühne und der JSG Bergheim/Nieheim-West/Vinsebeck/Langeland durch. In Gruppe B wurden die SpVg. Brakel und die JSG Lüchtringen/Albaxen/Stahle ihrer Favoritenrolle gerecht. Der SV Scherfede/Rimbeck und die JSG Hohenwepel (Mohn) qualifizierten sich nicht für den zweiten Turniertag. In Gruppe C setzten sich die JSG Dalhausen/Tietelsen/Rothe und der SV Steinheim klar durch. Die JSG Kollerbeck sowie der BSV Nieheim schieden aus. In der Gruppe D hatten der TuS Bad Driburg und die JSG Warburg/Rhoden keine Probleme und dominierten. Die JSG Willebadessen/Peckelsheim/Eisen/Löwen und die SG Dringenberg/Gehrden/Herste/Siddessen zogen den Kürzeren.