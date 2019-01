Jetzt sollte alles passen: Christoph Rode (links) geht mit dem SV Höxter in die Offensive. Die A-Junioren-Bezirksligakicker wollen den Abstiegsplatz so schnell wie möglich verlassen. Am 10. Februar starten die Rot-Weißen beim VfL Hiddesen. Foto: Felix Senftleben

Von Felix Senftleben

Nach einer alles andere als gut verlaufenden ersten Saisonhälfte wäre ein Sieg gegen den Viertletzten VfL Hiddesen ein Signal. Der SVH würde sich bei aktuell sieben Punkten aus zehn Spielen bis auf einen Zähler an Hiddesen heranschieben. Der erste Gegner im neuen Jahr hat aktuell den Relegationsrang inne. Bis zum Fünftletzten SC Herford beträgt der Abstand bereits sieben Punkte. Trainer Martin Skatulla, der in der kommenden Saison die zweite ­Seniorenmannschaft in der C-Liga übernehmen wird, will sich mit dem Klassenerhalt von den A-Junioren verabschieden. »Wir können es schaffen, zumal wir unser Potenzial nicht abgerufen haben.« Zudem waren die Rot-Weißen aufgrund des Verletzungspechs in ihren Möglichkeiten eingeschränkt.

Beim Blick nach vorne gehören auch der Rückblick und die Ursachenforschung dazu. Der SVH hat mit dem 1:1 beim Tabellenzweiten TBV Lemgo im letzten Spiel des Jahres am 16. Dezember neues Selbstbewusstsein getankt und wieder Mut geschöpft: »Es war mehr als nur ein Bonuspunkt«, ist Skatulla sicher. Vorher lief es nicht rund. Drei Niederlagen waren zum Saisonstart schon eine erhebliche Hypothek, darunter befanden sich die 1:6-Klatsche beim FC Kaunitz und ein 2:9 gegen SV Eintracht Jerxen-Orbke. »Wir haben uns gefangen. Das spricht für die Mannschaft«, sagt Skatulla. In der vierten Partie gab es einen 2:1-Erfolg gegen den SC Herford und im fünften Spiel ein 4:0 gegen den TuS Lipperreihe. Die höchste Schlappe der Hinrunde musste mit dem 0:12 gegen den SC Verl II ebenfalls verarbeitet werden.

Defensivarbeit verbessern

Die Defensivarbeit muss besser werden – 45 Gegentore in den bisherigen zehn Partien sind der zweitschlechteste Wert. Zwölf erzielte Treffer sind ebenfalls äußerst schwach. Der junge Coach betont indes: »In der vorhergehenden Saison haben wir auch einen Rückstand wettgemacht.« Die Partie gegen den VfL Hidessen sei richtungsweisend. »Wir werden gut vorbereitet sein. Ein Auswärtssieg ist so unheimlich wichtig.«

Ein Höhepunkt sei in diesem Winter der 2:0-Sieg bei den ­Hallen-Kreismeisterschaften gegen den Landesligisten SpVg. Brakel gewesen. Das Team habe seine eindrucksvoll in die Waagschale geworfen.

Ein Neuzugang

Verzichten müssen sie im Kampf um den Klassenerhalt auf Kapitän Jonathan Disselhoff, der das Trikot des Landesligisten SpVg. Brakel überstreifen wird. Noch fehlt allerdings die SVH-Freigabe für Disselhoff. Mit Deniz Tasköprü kommt auf der anderen Seite ein neuer Spieler vom SSV Würgassen. »Deniz ist begabt. An das höhere Tempo und das körberbetontere Spiel wird er sich schnell gewöhnen«, ist Skatulla überzeugt. Testspiele bestreitet der SVH gegen die A-Junioren der JSG Rischenau/Elbrinxen/Lüdge, den niedersächsischen Bezirksligisten SV Holzminden sowie die Senioren-B-Ligisten TuS Lüchtringen und SV Fürstenau/Bödexen.

Beim SVH steht der Bezirksliga-Klassenerhalt über allem.

In der kommenden Saison wird Skatulla die Altersklasse wechseln und die zweite Seniorenmannschaft des SV Höxter trainieren. »Mein Ziel ist es, im Seniorenbereich Fuß zu fassen. Das ist noch weit weg. Zunächst wollen wir einen erfolgreichen Endspurt in der Bezirksliga hinlegen. Am Ende zählt nur der Klassenerhalt.«

Die Rot-Weißen streben das vierte Jahr in Folge in der Bezirksliga an. Jeweils Achter ist die Mannschaft in den beiden vorhergehenden Spielzeiten geworden. Diesen Rang würden sie nach dem letzten Spiel erneut gerne belegen.