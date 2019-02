Kampf um den Ball: Lukas Becker (links) will mit dem SV Alhausen/Pömbsen/Reelsen in der Liga bleiben. Jannik Wöstefeld steuert mit Spitzenreiter SV Albaxen auf A-Ligakurs. Die zweite Saisonhälfte beginnt im März. Foto: Katharina Schulte

Von Jan-Hendrik Schrick

Kreis Höxter (WB). Der SV Albaxen überwintert auf Platz eins. Die Verfolger SV Bredenborn, TuS Lütmarsen und TuS Amelunxen blasen in der zweiten Saisonhälfte zum ­Halali. In der Fußball-B-Liga Nord birgt der Aufstiegskampf Spannung pur in sich. Auf den Abstieg müssen sich wohl der SV Nieheim/West und der FC Stahle II einstellen.