Phönix Höxter (Mitte: Celine Busch, rechts: Sarah Franklin) hat sich als Neuling in der Landesliga sehr gut behauptet und belegt zur Winterpause den starken sechsten Platz. Foto: Lena Brinkmann

Von Lena Brinkmann

Höxter (WB). Phönix Höxter sorgt in der Frauenfußball-Landesliga für Furore. Der Aufsteiger mischt im oberen Drittel mit und überwintert auf dem tollen sechsten Tabellenplatz. Bisher größter Erfolg von Phönix in der Premierensaison ist der Derbysieg am neunten Spieltag zu Hause gegen den SV Ottbergen/Bruchhausen.

Die Phönix-Kickerinnen, im Schnitt ist das Team 20 Jahre jung, haben frischen Wind in die Frauenfußball-Landesliga gebracht. Mit ihrem unbekümmerten Offensivfußball macht die Mannschaft ihrem Trainer Philipp Müller und den Phönix-Fans viel Freude.

»Wir sind mit unserem bisherigen Abschneiden sehr zufrieden. Hätte mir vor der Saison jemand gesagt, dass wir auf Rang sechs überwintern, hätte ich sofort unterschrieben. Wir haben aus unseren Möglichkeiten bisher das Maximale herausgeholt«, berichtet Philipp Müller, der am vergangenen Donnerstag seinen 35. Geburtstag gefeiert hat.

Der Saisonstart bereitete dem jungen Coach noch kurz Sorgenfalten. Herbe Klatschen im Test gegen Regionalligist Bökendorf, das frühen Aus im Kreispokal gegen Liga-Konkurrent SV Ottbergen-Bruchhausen und die deutliche Auftaktniederlage zu Hause gegen den SV Thülen kratzten am Selbstbewusstsein der jungen Phönix-Truppe.

Doch bereits am zweiten Spieltag fingen sich die Kreisstädterinnen mit ihrem ersten Sieg in der Landesliga. Nach einigen Auf und Abs gelang der Durchbruch am neunten Spieltag mit dem unerwarteten 2:1-Derbysieg gegen Aufstiegsanwärter SV Ottbergen-Bruchhausen.

Fortan startete Phönix eine Siegesserie und biss sich als stärkster Aufsteiger seit langem im oberen Tabellendrittel fest. »Beim Derbysieg gegen Ottbergen hat alles zusammengepasst. Wir haben kämpferisch und spielerisch über unserem Limit gespielt«, erinnert sich Philipp Müller gerne zurück. »Wir haben uns jetzt ein gutes Punktepolster auf die Abstiegsplätze verschafft. Unser Ziel ist der Klassenerhalt und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Es wäre vermessen zu sagen, dass wir jetzt oben angreifen wollen. Wir wollen die guten Leistungen aus der Hinserie bestätigen und das Ziel von unserem Verein Phönix Höxter weiter verfolgen. Nämlich die Entwicklung unserer jungen und talentierten Spielerinnen vorantreiben«, stellt der akribische Trainer heraus.

Neben der Heimstärke, Phönix liegt in der Heimtabelle auf Rang zwei, zeichnet Höxter weiterhin der unberechenbare Offensivfußball aus, der die Mannschaft bereits in der fulminanten Aufstiegssaison stark gemacht hat. »Unsere erzielten Treffer sind auf mehreren Schultern verteilt. Wir haben einige Spielerinnen, die eine Partie entscheiden können. Hinzu kommt die Erfahrung unserer wichtigen Stützen Torfrau Friederike Rauchmann, Abwehrchefin Lara Föst und Kapitänin Kristin Müller. Allerdings gefällt mir unser Defensifverhalten noch nicht, da haben wir zu viele Gegentore kassiert«, betont Philipp Müller.

Neben zusätzlichem Athletiktraining bei »Lange Fit« in Höxter trainieren die Phönix-Kickerinnen dreimal die Woche auf dem Platz, bevor es am 10. März in der Liga gegen Mitaufsteiger TuS Langenheide weitergeht.

»Die älteren Jahrgänge unserer B-Mädchen trainieren bereits mit und fahren hin und wieder mit zu unseren Spielen. Unsere B-Mädchen spielen jetzt auch schon ein paar Jahre erfolgreich in der Bezirksliga. Der Sprung für die Talente in die Frauen-Mannschaft wird nicht zu groß sein. Phönix leistet da gute Jugendarbeit und hat einiges aufgebaut«, freut sich Philipp Müller.