»Mit 14 Jungen war diese Altersklasse von allen im männlichen Nachwuchsbereich ausgespielten Ranglisten am stärksten besetzt«, freut sich Ausrichter Heinz Degner vom TuS Bad Driburg. Außerdem gestaltete sich das Turnier überaus spannend. Die drei Medaillengewinner haben schon in der Vorrunde in einer Gruppe gespielt und belegten in der Reihenfolge Jonas Arndt, Jonah Grell und Noah Oeynhausen die ersten drei Plätze, die die Qualifikation für die Endrunde bedeuteten. Alle drei wiesen am Ende 5:1-Spiele auf. In der zweiten Gruppe setzte sich Simon Arndt vom SV Ossendorf mit 6:0 durch. Der Driburger Paul von Heesen folgte mit 5:1. Tom Horsthemke aus Daseburg sicherte sich mit 4:2 den letzten zu vergebenen Endrundenplatz.

Auch hier lieferten sich die Akteure enge Matches. Jonah Grell und Jonas Arndt glänzten mit 4:1 Siegen, wobei das um zwei Sätze bessere Satzverhältnis Grell den Ranlistensieg bescherte. Auf Platz drei und vier lagen Noah Oeynhausen und Simon Arndt mit 3:2-Siegen gleichauf. Hier durfte sich der Brakeler mit dem besseren Satzverhältnis über Bronze freuen.

41 Plätze in OWL

Unterdessen hat der Bezirksjugendausschuss OWL die Quoten und Freistellungen für die Bezirksranglisten bekannt gegeben. 41 Plätze dürfen die beiden Verantwortlichen im Kreisvorstand, Jan Ewe und Thorsten Justus, melden. Im männlichen Bereich sind das fünf Jungen und je vier A-, B- und C-Schüler. Leon Geminger (TuS Bad Driburg/Jungen), Jonas Zirklewski (FC Bühne/A-Schüler) und Noah Geminger (TuS Bad Driburg/B-Schüler) sind von den Vorrunden freigestellt und greifen erst in der Endrunde der Bezirksranglisten am Himmelfahrtstag in Hövelhof ins Geschehen ein.

Im weiblichen Nachwuchsbereich hat der Kreis Höxter-Warburg 24 Plätze, davon sieben bei den Mädchen, fünf bei den A-Schülerinnen und je sechs bei den B- und C-Schülerinnen. Celine Dierkes (TTV Daseburg/Mädchen), Carolina Pucker (SV Bergheim/B-Schülerinnen) und Laura Milos (SV Bergheim, C- und B-Schülerinnen) müssen im Bezirk gar nicht zum Schläger greifen. Sie sind freigestellt und damit bereits bei den Westdeutschen Ranglisten fest dabei. In der Vorrunde auf Bezirk pausieren dürfen Alexandra Eirich und Eileen Vogedes (beide TuS Bad Driburg, Mädchen), Saray Rey Mesta (TuS Bad Driburg, A-Schülerinnen), Meike Sprecher (TTV Daseburg, A-Schülerinnen), Franka Holzinger (TuS Bad Driburg, B-Schülerinnen), Mona Schmitz (TTV Daseburg, B-Schülerinnen) und Lina Geminger (TuS Bad Driburg, C-Schülerinnen). Diese sieben Spielerinnen sind erst in der Endrunde in Hövelhof gefordert.