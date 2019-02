Von Jürgen Drüke

»Wir waren gegen Dortmund Außenseiter. Die Überraschung war unser Ziel, doch letztlich sind wir auch zu stark gehandicapt gewesen«, resümierte Teamchefin Claudia Gronemeyer nach dem Auftritt. Christine Menz war mit einer Zerrung ins Spiel gegangen. Die Nummer zwei von RWH hatte sich die Verletzung bereits vor einer Woche beim 4:2-Erfolg gegen Blau-Weiß Stadtlohn zugezogen. Die Höxteranerin unterlag im ersten Satz gegen die spielstarke Martina Kuhlmann 1:6. Beim Spielstand von 0:3 musste Menz aufgeben. Nichts ging aufgrund der Zerrung mehr.

Tolles Spiel von Gronemeyer

Ines Freimark unterlag gegen Britta Göge glatt mit 1:6 und 0:6. Eva-Maria Zürker lieferte sich gegen Ina Ressemann ein spannendes Match. Letztlich zog die kampfstarke RWH-Akteurin mit 4:6 und 3:6 den Kürzeren. Zürker war während des spannenden Duells bereits im ersten Satz umgeknickt. »Dadurch war Eva ziemlich eingeschränkt. Sonst wäre hier der erste Einzelpunkt durchaus möglich gewesen«, blickte Gronemeyer auf die Geschehnisse zurück. Gronemeyer selbst lieferte sich gegen Eintracht-Ass Corina Scholten eine dramatische Ausein­andersetzung. Die wenigen Zuschauer sahen ein hochklassiges Match. Das Spiel Nummer eins kontra Nummer eins bot alles, was Tennis ausmacht: lange Ballwechsel, präzise Angriffe und eben Spannung pur. Den ersten Satz hatte Gronemeyer noch 2:6 verloren. Die Kreisstädterin, technisch versiert und mit großem Kämpferherzen ausgestattet, stellte die Dortmunder Powerspielerin im zweiten Satz vor immense Probleme. Die Höxteranerin riss das Spiel an sich und wartete dabei mit gekonnten Passierbällen auf. Der Lohn war ein 6:3-Erfolg. 1:1 nach Sätzen. Zwischen Gronemeyer und Scholten, die sich aus zahlreichen Aufeinandertreffen und aus gemeinsamen Auftritten für die Westfalenauswahl bestens kennen, fiel die Entscheidung im dritten Satz im Tie-Break. Es ging hin und her: 7:7 stand es zwischen den beiden Topspielerinnen. Am Ende musste sich Gronemeyer gegen Scholten 7:10 und 1:2 nach Sätzen geschlagen geben. »Die Partie hat Spaß gemacht. Da war alles drin«, sagte Gronemeyer. RWH ging in den Einzeln leer aus. Die beiden Doppel wurden nicht mehr gespielt.

Stolz

»Den zweiten Platz hatten wir bereits vor der Partie sicher. Mit einem Sieg wären wir sogar Meister geworden. Wir haben unterm Strich eine gute Winterrunde gespielt«, zog Claudia Gronemeyer das Fazit. Die Damen 30 bereiten sich nun auf die Freiluftsaison und einen heißen Sommer vor. In der Regionalliga heißt das Ziel einmal mehr Klassenerhalt. »Wir freuen uns auf die Topteams«, blickt Gronemeyer voraus.