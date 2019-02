Stark am Ball: Mariella Oebbeke (links) setzt sich hier durch. Gegen den SSV Buer steht am Ende ein 1:1. Foto: Lena Brinkmann

Von Lena Brinkmann

Münster (WB). Die Kickerinnen des SV Ottbergen/Bruchhausen sind in der Finalrunde des Hallen-Westfalenpokals in Münster bereits nach der Gruppenphase ausgeschieden. Der Landesligist kam über Platz vier in seiner Gruppe nicht hinaus.

Rang zwei hätte es in der Vorrundengruppe mindestens sein müssen, um den Einzug ins Halbfinale zu schaffen. »Wir wollten unbedingt unter den letzten Vier dabei sein. Deshalb sind wir über das Abschneiden sehr enttäuscht«, gab Ottbergens Trainer Manuel Bohnert nach dem Turnier die Stimmung wieder.

Der SV Ottbergen/Bruchhausen hatte erstmals in der Vereinsgeschichte die Finalrunde im Hallen-Westfalenpokal der Fußballerinnen erreicht. Dabei konnte der heimische Kreispokalsieger aber nicht an seine starken Auftritte der Zwischenrunde anknüpfen.

Die Ottbergerinnen traten nahezu in Bestbesetzung auf dem Münsteraner Hallenparkett an. Doch es lief von Beginn an nicht rund für die weit angereisten Ostwestfalen. »Mit der 1:2-Niederlage gleich im ersten Spiel gegen Ligakonkurrent Stirpe haben wir einen schlechten Start erwischt«, bedauerte Bohnert.

1:1 gegen Buer

In der zweiten Partie agierte Ottbergen gegen den SSV Buer aus Gelsenkirchen überlegen, nutzte nach der 1:0-Führung von Pia Wiedenbruch allerdings beste Chancen nicht. Dreimal traf der SVO/B nur Aluminium und kassierte kurz vor Schluss den unnötigen Ausgleich zum 1:1. In der dritten Partie verlor Ottbergen gegen die stark aufspielenden Gastgeberinnen vom UFC Münster 1:2. So hatte das Team von Manuel Bohnert bereits vor der letzten Gruppenpartie keine Chance mehr, das Halbfinale zu erreichen.

3:0 gegen Nottuln

Erst im letzten Gruppenspiel zeigten die technisch versierten Ottbergerinnen ihr Können und was möglich gewesen wäre. Beim abschließenden 3:0-Sieg gegen Nottuln trafen zweimal Julia Oebbeke und einmal Kapitänin Carolin Schlüter.

Den Hallen-Westfalenpokal gewann am Ende der VfL Bochum mit einem 3:2-Sieg nach Sechsmeterschießen im Finale gegen den SC Borchen.

Die Kickerinnen des SV Ottbergen-Bruchhausen haben die Hallensaison damit abgeschlossen und wollen sich auf den Aufstiegskampf in der Landesliga konzentrieren. Hier steht für den Tabellenvierten am kommenden Sonntag, 24. Februar, bereits das Nachholspiel gegen den FC Donop/Voßheide auf dem Plan.