Bökendorf/Ottbergen (WB/bri). Die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Bökendorf schließen an diesem Sonntag ihre Winterpause ab: Mit dem Gastspiel beim 1. FC Köln II starten die Rot-Weißen in die zweite Saisonhälfte. Landesliga-Spitzenteam SV Ottbergen/Bruchhausen tritt zum Nachholspiel beim FC Donop/Voßheide an.

Frauen-Regionalliga

1. FC Köln II – SV Bökendorf. Die Vorbereitung war beim SVB im Winter alles andere als gut: »Auf dem Rasenplatz konnten wir bis dato nicht trainieren. Die taktischen Schulungen sind entsprechend ausgeblieben«, fasst Spielertrainerin Tina Drewitz die traditionell schlechten Bedingungen im Winter zusammen. Der SVB ist in Sachen Trainingsbedingungen gegenüber allen anderen Teams der Regionalliga-West wesentlich benachteiligt. Eigentlich sollten die Bökendorferinnen auf dem neuen Kunstrasenplatz am Brakeler Schulzentrum trainieren. ­Allerdings ist mit den Baumaßnahmen für den Kunstrasenplatz noch nicht begonnen worden.

»Neben dem Hallen- und Lauftraining haben die Rot-Weißen einige Einheiten auf dem Kleinfeld in Dringenberg sowie auf dem Kunstrasen in Bad Driburg hinter sich. Im Driburger Iburgstadion absolvierte der SVB ein Testspiel gegen Jahn Calden, in der Regionalliga-Süd beheimatet. 2:2 war das Endergebnis. »Das Resultat und auch die Leistung waren in Ordnung. Gegen den 1. FC Köln II werden wir nach der nicht optimalen Vorbereitung alles raushauen«, weiß Drewitz um die hohe Hürde beim Tabellenelften. Die Domstädterinnen haben aus 16 Spielen 19 Punkte geholt und damit sieben Punkte weniger als der Vierte SV Bökendorf. Die Zweitligareserve ist nur einen Zähler vom ersten Abstiegsplatz entfernt. Die Dom­städterinnen haben allerdings gute Trainingsbedingungen.

Beim SVB werden Vanessa Henkenius und Lena Kuhlmann, beide laborieren an einer Knöchelverletzung, fehlen. Hinter der Top-Torjägerin Sarah Mönnekes, die Knieprobleme hat, steht ein Fragezeichen. Tipp: 1:2

Frauen-Landesliga

FC Donop/Voßheide – SV Ottbergen/Bruchhausen. Der Tabellenvierte will seine Hausaufgaben erledigen und das Nachholspiel beim Elften gewinnen. Mit einem Sieg kann der ambitionierte SV wieder zu den Spitzenplätzen aufschließen. Das Hinspiel gewann Ottbergen gegen den Meister der Vorsaison mit 4:0-Toren. In dieser Woche haben die Akteurinnen des SV Ottbergen/Bruchhausen erstmals draußen auf dem Platz trainiert. »Wenn es noch nicht so laufen sollte, werden die schlechten Trainingsbedingungen für uns kein Alibi sein«, betont Trainer Manuel Bohnert. Donop habe sich in der Hinserie stabilisiert und trete kompakt auf. Die Lipperinnen haben zwölf Punkte aus 14 Spielen geholt.

Fehlen werden Torjägerin Pia Wiedenbruch und Defensivakteurin Alena Ulhardt. Abwehrchefin Katharina Wetze hat sich bei der Hallen-Westfalenmeisterschaft in Münster verletzt. Hinter ihrem Einsatz steht ein Fragezeichen. Der SVO/B. strebt nach dem Auswärtssieg. Tipp: 1:3