Von Inge Stegnjajic

Kreis Höxter (WB). Den Klassenerhalt haben sich die meisten heimischen Tennis-Teams, die in der Sommerrunde auf Verbandsebene an den Start gehen, als Ziel gesetzt. Der Hintergrund: Der Westfälische Tennis-Verband, mit 800 Vereinen der viertgrößte Landesverband in Deutschland, setzt seine Strukturreform weiter fort. Diese sorgt für einen vermehrten Abstieg auf Verbandsebene, um die Anzahl der Mannschaften auf Bezirksebene zu erhöhen.

Westfalenliga Herren 30: Der TC Bad Driburg hatte, als Aufsteiger, mit einem Durchmarsch durch die Verbandsliga, den Aufstieg in die Westfalenliga geschafft. »Die Herausforderung ist groß, aber die nehmen wir an«, betonen die Bad Driburger. Die Aufstellung hat sich kaum geändert: Aleksander Manojlovic hat im Vorjahr die erste Saison für die Badestädter gespielt, fünf Siege verbucht und ist nun die neue Nummer eins. Es folgen Timo Heine, Daan van Osch, Stefan Dürrfeld, Bals Vujicic und Frank Bruens. Als Reserve stehen Martin Lehmann, Marco Stolte, Bastian Sommer und Benjamin Pieper bereit. »Die beiden Serben sind befreundet und haben in der Jugend mit Novak Djokovic trainiert«, erzählt Timo Heine. Um zu punkten ,müssen die Bad Driburger möglichst immer komplett antreten, denn die gegnerischen Mannschaften sind alle sehr stark aufgestellt. Der Saisonstart ist am 11. Mai beim TC Schwerte. Dreimal werden die Driburger auf eigener Anlage aufschlagen, und hoffen auf die Unterstützung der Fans. Am 18. Mai kommt der TV Espelkamp-Mittwald II, am 25. Mai der TC Mesum und am 15. Juni der TV Erwitte. Für die Kurstädter ist der Klassenerhalt das große Ziel.

Verbandsliga Herren 30: Sieben Spiele hat der TV Höxter zu absolvieren, der wie in der vergangenen Saison, mit Constantin Meier, Thorsten Stein, Guido Reichmann, Niklas Petersen und Henning Schulz aufschlagen wird. Für Sven Lange, der sich eine Handverletzung zugezogen hat und für die gesamte Saison ausfällt, kommt Marco Lühning zum Einsatz. »Unsere Gegner sind uns fast alle unbekannt, allerdings sind uns die meisten Mannschaften von den Leistungsklassen her überlegen. Wir hoffen trotzdem auf den Klassenerhalt«, äußert sich Constantin Meier optimistisch.

Verbandsliga Herren 50: Die Tennissenioren des TV Höxter sind aus der Westfalenliga abgestiegen und schlagen nun in der Verbandsliga auf. »Einfach wird es nicht, aber den Klassenerhalt werden wir wohl schaffen«, ist sich Thomas König sicher. Im ersten Spiel werden die Höxteraner am 11. Mai auf eigener Anlage vom TC Bochum-Werne herausgefordert. Es folgen die Spiele gegen TP Versmold, TC Hardenstein, TC Bad Oeynhausen und TC Paderborn. Die Mannschaftsaufstellung sieht wie folgt aus: Thomas König, Markus Pötzke, Lars Warnecke, Peter Gronemeyer, Thomas Markus und Knut Langer.

Damen 40 Verbandsliga: Die Damen 40 des TC Bad Driburg werden in einer in einer SiebenerGruppe ihre Spiele in der Verbandsliga austragen. Alle Damen freuen sich auf die Saison und hoffen fit zu bleiben. Jessica Nolte war im Vorjahr neu ins Team gekommen, hatte alle Spiele gewonnen und sich um drei Leistungsklassen verbessert. Nun wird sie als Nummer eins das Team anführen. Weiter gehören zur Mannschaft Claudia Niebuhr, Nicola Kleefeldt-Lippert, Cordula Lessmeister, Annette Giefers und Marianne Wieneke.

Verbandsliga Herren 60: Der TC Warburg, der 2018 als Tabellenzweiter in der Herren 55 die Saison abschloss, hat die Altersklasse gewechselt und wird nun in der Herren 60 angreifen und sicher oben mitspielen. Die Mannschaftsaufstellung führt Bernd Gobrecht an, vor Wolfgang Pache aus Salzkotten, Georg Wilmes, Rosario Carmisciano, Werner Stromberg, Jens-Peter Bracksiek, Friedrich und Hermann Ludwig sowie Dr. Andreas Schmidt-Barbo.