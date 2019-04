Den Ball im Visier: Mariella Oebbeke (links, Ottbergen/Bruchhausen) und Renee Aarents von Phönix sind in Derbystimmung. Foto: Jürgen Drüke

Von Felix Senftleben

Ottbergen/Höxter (WB). Vorhang auf zum Derby in der Frauen-Landesliga: Der SV Ottbergen/Bruchhausen empfängt an diesem Sonntag Phönix Höxter. Das Hinspiel gewannen die Kreisstädterinnen 2:1.

»Gegen die erstarkten Ottbergerinnen müssen wir eine Schüppe drauflegen und uns vor allem spielerisch verbessern. Es sollte schon alles passen. Für einen Derbysieg benötigen wir das notwendige Spielglück. Wenn wir so engagiert und entschlossen wie im Hinspiel auftreten, dann ist in Ottbergen ­sicherlich ein Punkt drin«, sagt Phönix-Trainer Philipp Müller vor dem mit Spannung erwarteten Klassiker. Das Derby elektrisiert.

»Wir werden sicherlich nicht ausblenden, dass es ein Nachbarschaftsduell mit besonderem Charakter ist. Allerdings gibt es auch für diese Partie nur drei Punkte«, nimmt SV-Trainer Manuel Bohnert mit dieser Wertung erst einmal bewusst den Druck von seinen Schützlingen.

Zwei Fragen

Wer ist die Nummer eins des Kreises Höxter in der Landesliga? Und wer die Nummer zwei im heimischen Frauenfußball hinter dem Regionalligisten SV Bökendorf? Diese beiden Fragen sollen in Ottbergen an diesem Sonntag ab 13 Uhr zudem beantwortet werden. Der SV Ottbergen/Bruchhausen ist mit 36 Punkten aus 19 Spielen Vierter. Phönix Höxter ist mit 34 Zählern Fünfter. Der arrivierte Landesligist SV Ottbergen/B.will unbedingt den hauchdünnen Vorsprung von zwei Zählern vor dem Aufsteiger verteidigen.

Der Respekt ist auf beiden Seiten groß. »Phönix spielt als Liganeuling eine sehr gute Saison. Sie haben mitunter Leistungsschwankungen, allerdings sind die Ergebnisse konstant gut«, hebt Bohnert hervor. »Ottbergen spielt immer eine Rolle im Aufstiegskampf. Sie haben die Qualität dazu«, würdigt Phönix-Coach Philipp Müller.

Während der Gastgeber über Ostern zweimal im Einsatz war und sich mit zwei Siegen nach vorne brachte, genossen die Phönix-Protagonistinnen die spielfreien Ostertage. »Wir haben guten Fußball gezeigt und aufgrund der Siege an Selbstvertrauen gewonnen«, hebt Bohnert hervor. »Aus meiner Sicht ist der SV Ottbergen/Bruchhausen aufgrund seiner individuellen Klasse, in diesem Team können einige Akteurinnen Spiele ganz allein entscheiden, klarer Favorit. Wir können ganz befreit aufspielen«, sagt Müller auf der anderen Seite. Die Kreisstädterinnen werden zudem von Verletzungen geplagt. Es droht der Ausfall von Leistungsträgerinnen. »So wird sich erst kurzfristig entscheiden, wie unsere erste Elf aussehen wird. Jana Leuchtmann wird wohl noch nicht spielen können. Abwehrchefin Renee Aarents wird ebenfalls nicht mit von der Partie sein. Kristin Müller und Valentina Gröne sind zudem angeschlagen.« Hannah Fischer werde nach ihrer langwierigen Verletzung wieder mit von der Partie sein.

Fragezeichen hinter Phönix-Trio

Eindeutig: Sollten Leuchtmann, Gröne und Müller ausfallen, würde das eine erhebliche Schwächung bedeuten. 26 der 51 Saisontore gingen beim Tabellenfünften gingen auf das Konto des Offensiv-Trios. Beim 2:1-Hinspielsieg waren Gröne und Leuchtmann die Phönix-Torschützinnen. Bei den Gastgeberinnen kehrt Leonie Holtemeyer zurück in den Kader. Lena Hülkenberg, Mariella Oebbeke sowie Julia Oebbeke haben aus den Osterspielen kleinere Blessuren davongetragen. Bohnert geht davon aus, dass alle drei Akteurinnen einsatzbereit sein werden.« Ausfallen wird allerdings Alena ­Ulhardt.

