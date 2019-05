Von Lena Brinkmann

Bökendorf/Berlin (WB). Schwimmen, Laufen, Dressur- und Springreiten – der Bökendorfer Johann Vogt zählt zu den besten Nachwuchsvierkämpfern Deutschlands. Mit der westfälischen Mannschaft hat er den Bundesvierkampf der U18-Junioren in Berlin gewonnen. In der Gesamt-Einzelwertung belegte das Nachwuchstalent der Reitsportgemeinschaft (RSG) Eggeland-Alhausen den siebten Platz. Die Teildisziplin Laufen hat er gewonnen und voll gepunktet.

Nach der Silbermedaille im vergangenen Jahr holte die Westfalen-Auswahl nun die Goldmedaille bei den Deutschen Meisterschaften der U18-Vierkämpfer in der Hauptstadt. Nach den guten Leistungen bei den Westfälischen mit dem Team des Kreisreiterverbandes Höxter-Warburg im März war Johann Vogt jetzt Teil der erfolgreichen westfälischen Equipe.

»Die Goldmedaille war unser Ziel. Ich persönlich hätte jedoch nicht damit gerechnet, weil ich zum ersten Mal dabei war und der Bundesvierkampf ein Riesenerlebnis war. Wir waren ein tolles Team«, berichtet Johann Vogt.

Der bescheidene 14-Jährige hat ein großen Teil zum Erfolg beigetragen. Die Westfalen haben sich im Feld von zwölf teilnehmenden Mannschaften von Rang sieben bis zur Goldmedaille hochgekämpft.

In der ersten Disziplin, dem 50-Meter Schwimmen, im FEZ Berlin erreichte DLRG-Mitglied Johann Vogt in 34,36 Sekunden seine persönliche Bestzeit und Rang 14. In der A**-Dressur hieß es Pferdetausch für den jungen Bökendorfer. Mit einem Pferd des Teams Sachsen-Anhalt erreichte Johann Vogt eine Wertnote von 7,2. »Mit dem Pferd war in der Dressur nicht mehr herauszuholen«, meint Vogt. Anschließend ging es mit seiner Paradedisziplin, dem 3000- Meter-Lauf, weiter. Der starke heimische Athlet schaffte hier ebenfalls eine persönliche Bestzeit und gewann die Teildisziplin Laufen in 10:47 Minuten. Beim Laufen und Schwimmen wurden die Zeiten mit einem Altersquotienten gerechnet in Punkte umgewandelt.

Im A**-Stilspringen durfte Johann Vogt sein nach Berlin mitgebrachtes Pferd »Cartman« reiten. Hier erreichte er eine tolle Wertnote von 8,0 und wurde damit Sechster in dieser abschließenden Teildisziplin. »Eigentlich hatte ich mit 8,5 eine richtig hohe Wertnote, aber am vorletzten Sprung hatte ich ein Fehler, deshalb der Abzug«, erklärte Johann Vogt, der insbesondere Pferdebesitzerin Katharina Wittek dankte, die ihm »Cartman« für die Westfälischen Meisterschaften und für die Deutschen Meisterschaften zur Verfügung stellte. Die starken Leistungen im Springen sicherten den Westfalen am Ende den Sieg in der Gesamtwertung.

Für die westfälische Equipe starteten neben dem Bökendorfer Johann Vogt in Berlin Frieda Spork (Appelhülsen), Fiona Mönsters (Coesfeld-Lette) und Laurenz Terbrack aus Nottuln, der am Ende auch die Einzelwertung gewann. »Das war eine Erfahrung fürs Leben, auch wenn es ein sehr hoher Aufwand war«, sagt Johann Vogt. »Im kommenden Jahr möchte ich auf jeden Fall erneut mit der Mannschaft des Kreisverbandes Höxter-Warburg bei den Westfälischen angreifen«, stellt er heraus.