Start frei für den ersten Start zur Premiere 2018. Zahlreiche Zuschauer haben das Spektakel am Godelheimer See verfolgt. Foto: Sylvia Rasche

Godelheim (WB). Der zweite Weserbergland Triathlon wirft seine Schatten voraus. Das Event am Godelheimer See startet am 1. September. Bisher haben sich bereits fast 200 Einzelstarter und 23 Staffeln angemeldet.

»Der Erfolg des ersten Weserbergland Triathlons im vergangenen Jahr hat unsere Erwartungen weit übertroffen«, sagen die Organisatoren von Kreissportbund, Stadt und Kreis Höxter. Kein Wunder, dass die Planungen für die Fortsetzung bereits auf Hochtouren laufen. Erstmals gibt es auch Vorbereitungs-Termine für Triathlon-Einsteiger.

»Unser Ziel ist es, den Weserbergland Triathlon zu einem Markenzeichen der Region zu etablieren. Die ausgezeichneten Rückmeldungen zeigen, dass wir auf einem sehr guten Weg dahin sind«, freut sich Reiner Stuhldreyer, Vorsitzender des Kreissportbundes Höxter. Während beim ersten Triathlon die Teilnehmerzahl auf 300 begrenzt war, ist er sich nun sicher: »Wir bekommen auch 600 hin.«

Freuen sich auf den zweiten Weserbergland Triathlon: von links Kreisdirektor Klaus Schumacher, Claudia Koch (Baudezernentin der Stadt Höxter), Gabi Menke (WSV Beverungen), Reiner Stuhldreyer (Vorsitzender Kreissportbund), Lars Koch (WSV Beverungen), Martin Dierkes (Sparkasse Höxter), Michael Meier (Volksbank Höxter) und Norbert Lammers von der Kreispolizeibehörde Höxter. Foto: Kreis Höxter

Die Zeichen dafür stehen gut. »Bereits jetzt haben wir so viele Anmeldungen, obwohl wir die Veranstaltung noch gar nicht groß öffentlich beworben haben. Viele Teilnehmer waren offenbar von der Premiere so begeistert, dass sie auf jeden Fall wieder dabei sein möchten«, sagt Kreisdirektor Klaus Schumacher. »Dazu reisen sie aus ganz Deutschland an, denn wir haben Anmeldungen aus Hamburg, Berlin oder Köln.«

Ein Erfolgsrezept des Triathlons: Er ist interessant nicht nur für erfahrene Triathleten, sondern vor allem auch für Hobbysportler, die erstmals bei einem Triathlon mitmachen möchten. Als Neuheit in 2019 bietet der Kreissportbund ihnen im Vorfeld der Veranstaltung zwei bis drei freiwillige Vorbereitungs-Termine an, bei denen sie an den Triathlon herangeführt werden. »Wir möchten dabei Theorie und Praxis vermitteln. Es gibt zum Beispiel viele nützliche Tipps für die optimale Vorbereitung«, sagt Reiner Stuhldreyer. Die genauen Termine hierzu stehen noch nicht fest.

Ablauf und Strecken des Weserbergland Triathlons werden 2019 weitestgehend gleich bleiben: Zuerst führt eine Schwimmstrecke von 700 Metern durch den Godelheimer Freizeitsee. Anschließend legen die Triathleten eine 20,5 Kilometer lange Radstrecke zurück, die über die Bundesstraße 64 nach Godelheim und die Bundesstraße 83 bis zum Sportplatz Wehrden und wieder zurück zur Freizeitanlage Godelheim verläuft. Es folgt die fünf Kilometer lange Laufstrecke, die über den Weserradweg nach Höxter und zurück zum Zieleinlauf am Badesee führt.

Auch in diesem Jahr können wieder Einzelathleten am klassischen Mehrkampf mit allen drei Disziplinen teilnehmen. Es ist aber auch möglich, als Mannschaft oder Staffel mitzumachen. Jeder Staffelstarter nimmt dann nur an einer der drei Disziplinen teil und übergibt anschließend an den nächsten Staffelstarter der Mannschaft, der die nächste Sportart absolviert. Gewertet wird am Ende das Gesamtergebnis des Teams.

Die Organisatoren planen, die Veranstaltung in diesem Jahr für Sportler und auch die Zuschauer noch attraktiver und interessanter zu gestalten. »Gerade in der Innenstadt möchten wir ein noch größeres Publikum erreichen. Viele Bürger waren im letzten Jahr begeistert von dem sportlichen Wettkampf. Das möchten wir weiter ausbauen«, sagt Claudia Koch, Baudezernentin der Stadt Höxter.

Zudem freuen sich die Organisatoren darüber, dass die Volksbank Höxter, die Sparkasse Höxter, die Gas- und Wasserversorgung Höxter, Getränke Waldhoff, die Wittrock Obstplantagen sowie die Bäckerei Engel wieder als Sponsoren mit an Bord sind und den Weserberglandtriathlon überhaupt erst ermöglichen.

Für die Sicherheit an Land und im Wasser stehen das Deutsche Rote Kreuz, die Deutsche-Lebens-Rettungsgesellschaft und ein ärztlicher Notdienst in Bereitschaft.

Anmeldungen sind im Internet unter www.weserberglandtriathlon.de möglich.