Von Jan-Hendrik Schrick

Die erste Chance des Spiels gehörte den Gästen. Ein Distanzschuss klatschte an die Latte. In der Folge fanden die Gastgeberinnen besser in das Spiel und kamen zu Chancen. Mariella Oebbeke scheiterte mit einem Schuss nach einem Konter an der Torhüterin der Gäste.

Nach einem Freistoß ihrer Schwester Julia verpasste Mariella in der Mitte nur knapp den Ball. Nach 20 Minuten wurde Julia Oebbeke stark freigespielt. Die Mittelfeldspielerin lief alleine auf das Tor zu und überlupfte die Torhüterin. Der Ball flog aber auch knapp über das Tor. Der Treffer fiel dann auf der anderen Seite. Torhüterin Carolin Böttcher wollte mit einem flachen Pass nach außen das Spiel eröffnen. Celina Baum erahnte den Pass und schoss den Ball in das leere Tor. »Das Gegentor war sicher sehr ärgerlich. Wir machen unserer Torhüterin da aber gar keinen Vorwurf«, bemerkte SV-Trainer Manuel Bohnert.

Bis zur Pause erspielten sich beide Teams keine großen Torgelegenheiten mehr. »Wir hatten in der ersten Halbzeit ein Chancenplus und gehen unverdient mit einem Rückstand in die Pause«, resümierte Bohnert. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gastgeberinnen offensiver. Mariella Oebbeke scheiterte aus kurzer Distanz an der Torhüterin des FSV. In der 65. Minute belohnten sich die Gastgeberinnen für ihre gute Leistung. Nach einem klasse Angriff über Julia Oebbeke, Lena Hülkenberg und Pia Wiedenbruch, musste Mariella Oebbeke nur noch zum Ausgleich einschieben. Der Ausgleich sollte aber nur zwei Minuten halten. Svenja Hörenbaum setzte sich mit einer starken Einzelleistung gegen die Ottberger Hintermannschaft durch und traf zur erneuten Gästeführung.

Nur vier Minuten später belohnte sich Mariella Oebbeke für eine starke Leistung. Sie setzte sich stark gegen zwei Gegenspielerinnen durch und setzte den Ball in die lange Ecke zum 2:2. In der Schlussphase hatten die Gäste einige Konterchance. Gefährlich wurde es für das Ottberger Tor jedoch nicht. »Wir wollten nicht verlieren. Meine Mannschaft hat noch mal ein starkes Spiel gegen den besten Gegner der Liga gezeigt. Mit dem Auftritt können wir sehr zufrieden sein. Jetzt soll am Donnerstag im letzten Spiel der Kreispokal geholt werden. Da sind wir Favorit und wollen den Titel«, blickt Bohnert bereits voraus.

Die Saison beenden die Ottbergerinnen auf dem dritten Platz. »Bis auf die vier Spiele nach der Winterpause mit vier Niederlagen in Folge war es eine klasse Saison von allen. Glückwunsch auch an Marielle Oebbeke, die sich die Torjägerkanone mit 28 Treffer gesichert hat«, resümierte Bohnert.

SV Ottbergen/Bruchhausen: Böttcher – Saalfeld (82. Pape), Schulz, Holtemeyer, Hülkenberg, M. Oebbeke, J. Oebbeke, Kreylos, Butterwegge, Bobbert, Wiedenbruch (80. Stockmeier)