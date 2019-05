Von Inge Stegnjajic

Die Düsseldorferinnen wurden im vergangenen Jahr Deutscher Mannschaftsmeister und führen auch diese Saison mit 4:0-Siegen die Tabelle an. Bislang gaben die Favoriten keinen Satz ab, und so dominierten sie auch in Höxter und ließen die Gastgeberinnen nicht ins Spiel kommen. Der TV Rot-Weiß spielte mit Claudia Gronemeyer (1:6, 3:6), Maike Stein (0:6, 0:6), Christine Menz (3:6, 0:6), Lisa Langer (3:6, 0:6), Eva Zürker (5:7, 3:6) und Ines Freimark (0:6, 1:6). Bis auf Eva Zürker, die ihr Match an Position fünf ein wenig enger gestalten konnte, waren alle chancenlos.

»Das war die erwartete Niederlage. Unsere Gegnerinnen waren einfach besser«, äußerte sich Claudia Gronemeyer anerkennend. Am kommenden Samstag um 13 Uhr folgt das nächste Heimspiel, und da wollen die Höxteranerinnen erneut angreifen. Bei Aufsteiger TuS Hamm ist an Posi-tion eins eine Italienerin gemeldet, die aber noch nicht zum Einsatz gekommen ist.

Allerdings kann Hamm mit Nina Roth, aktu-elle Deutsche Hallenmeisterin Damen 40, auch an Position zwei mit einer starken Spielerin aufwarten. »Oben wird es schwer, aber dennoch haben wir gegen Hamm eine Chance«, ist Gronemeyer sicher.