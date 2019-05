Von Wolfgang Tilly

Nieheim (WB). Klare Sache in Nieheim: Mit 5:0 (2:0) gewinnt der Meister der Fußball-Bezirksliga Staffel drei im abschließenden Saisonspiel gegen den SV Dringenberg. Während es für den FC Nieheim eine gelungene Generalprobe für das Kreispokal-Endspiel dieser beiden Teams war, an die er anknüpfen will, müssen sich die Burgherren Mittwoch stärker zeigen.