Von Wolfgang Tilly

Nach der aus Nieheimer Sicht geglückten 5:0-Generalprobe im abschließenden Bezirksliga-Meisterschaftsspiel gegen Dringenberg kommt es nur vier Tage später im Pokalfinale zu einer Neuauflage zwischen diesen beiden Teams. Waren die Burgherren in Nieheim noch ziemlich ersatzgeschwächt, so werden nach Aussage von Trainer Sven Schmidt voraussichtlich wieder alle Akteure an Board sein.

»Wir haben am vergangenen Samstag nur vierzig Prozent unserer spielerischen Möglichkeiten gezeigt. Da muss und wird sich heute etwas ändern«, sagt der nach dem Finale scheidende Nieheimer Meistertrainer Raffaele Wiebusch. Nachdem er in den vergangenen Jahren wenig vom Kreispokal hielt, sieht es diesmal anders aus. Nach der Bezirksliga-Meisterschaft will er nun auch den Krombacher-Kreispokal holen und damit das Double schaffen.

Sein Nachfolger Ufuk Basdas zeigte mit drei Treffern gegen den SVD ausgezeichnete Schussqualitäten und wird möglicherweise in der kommenden Saison als aktiver Spieler und nicht nur als Coach an der Linie seine Fußballschuhe schnüren müssen. Auch Kapitän Roland Sitnikov, der nach seiner vierwöchigen Sperre wieder ins Team zurückgekehrt war, war ein ständiger Unruheherd für die Dringenberger Abwehr. Überhaupt kann Wiebusch personell aus dem Vollen schöpfen und hat damit verschiedenste Optionen für eine erfolgreiche Spielführung.

»Im Finale müssen wir unsere Chancen besser verwerten«, sagt Dringenbergs Coach Sven Schmidt. Mit Dennis Hartramph, der erst in der zweiten Halbzeit und dann auch noch im ungewohnten Angriff eingesetzt wurde, Alexander Rempe (er saß verletzungsbedingt auf der Bank) und Hendrik van der Kamp könnten im Endspiel drei erfahrene Akteure von Anfang an dabei sein. Zentralspieler Daniel Neumann wirkte nach dem Derby in Nieheim angeschlagen. Seine Nehmerqualitäten werden ihn aber nicht im Finale pausieren lassen. »Wir wollen alles versuchen, um gegen die favorisierten Nieheimer zu bestehen«, hofft Schmidt nach der mäßigen Rückrunde auf einen versöhnlichen Saisonabschluss. Mit einer guten Defensivarbeit will seine Elf die Räume eng machen und dem Nieheimer Angriffsensemble wenig Spielmöglichkeiten bieten.

Auf jeden Fall wird es einen Nachfolger der SpVg. Brakel geben. Die Rot-Schwarzen haben im Vorjahr im Endspiel in Scherfede mit 4:2 nach Verlängerung gegen den FC Blau-Weiß Weser gewonnen. In dieser Spielzeit sind sie am 3. Oktober im Viertelfinale mit 0:1 in Beverungen ausgeschieden.

Erstmals Ausrichter

Der 1946 gegründete SV Rot-Weiß Alhausen ist nach den Worten seines Geschäftsführers Benjamin Nolte erstmals Ausrichter der Kreispokalendspiele. An beiden Finaltagen (am morgigen Donnerstag steigt das Endspiel der Frauen) werden auf dem Sportplatz an der Dreizehnlindenhalle mehr als 40 Helferinnen und Helfer im Einsatz sein. »Für das leibliche Wohl ist mit einer großen Grillstation und zwei Getränkewagen bestens gesorgt«, stellt Nolte heraus. »Wir sind für Nieheim und Dringenberg geografisch gut gelegen«, hofft er auf ein volles Haus.

Beide Vereine setzen einen Fanbus ein. Abfahrt in Nieheim ist um 17.45 Uhr am zentralen Busbahnhof und in Dringenberg um 17.30 Uhr beim Vereinslokal Hausmann.