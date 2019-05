Ottbergens Joeline Brüseke (am Ball) wurde im Vorjahr als Spielerin des Finales ausgezeichnet. Da sie als Au-Pair im Ausland weilt, wird sie von ihren Teamkolleginnen über das Ergebnis informiert. Foto: Louisa Arntz

Von Lena Brinkmann

Alhausen (WB). Im Finale des Swiss-Life-Select-Kreispokals der Frauenfußballerinnen des Sportkreises Höxter stehen sich am Feiertag Christi Himmelfahrt der favorisierte Landesligist und Cupverteidiger SV Ottbergen/Bruchhausen und der Bezirksligist SV Kollerbeck gegenüber. Damit kommt es zu einer Neuauflage des Endspiels aus dem vergangenen Jahr. Anpfiff auf dem Sportplatz in Alhausen ist um 15 Uhr.

Rückblick: Vor einem Jahr gewann Ottbergen/Bruchhausen am Endspieltag in Scherfede gegen Kollerbeck souverän mit 9:0-Toren und durfte zum ersten Mal den Swiss-Life-Select-Kreispokal in die Höhe stemmen. Zuvor hatten die Ottbergerinnen 2012 den Krombacher-Kreispokal der Kreise Paderborn und Höxter geholt.

»Wir wollen den Titel verteidigen und das Finale ähnlich souverän spielen wie im vergangenen Jahr. Die Favoritenrolle nehmen wir an«, berichtet Ottbergens Trainer Manuel Bohnert, der die Landesliga Staffel eins mit seinem Team in diesem Jahr auf dem dritten Platz abgeschlossen hat.

Den Weg ins Kreispokalfinale haben die Ottbergerinnen mit Siegen gegen Phönix Höxter (3:1), die SpVg. Brakel/Langeland (14:0) und den FC Boffzen (11:0) souverän bestritten. Der SV Kollerbeck gewann gegen den SSV Würgassen mit 6:2, gegen den FC Peckelsheim/Eissen/Löwen mit 4:1 und im Halbfinale gegen den FC Germete/Wormeln mit 2:1. In der abgelaufenen Bezirksligasaison hatten die Kollerbeckerinnen mit dem Abstieg nichts zu tun und erreichten den guten sechsten Platz.

»Wir wollen im Kreispokalfinale ein besseres Ergebnis erzielen als im vergangenen Jahr. Wir sind diesmal personell besser besetzt und haben in der abgelaufenen Saison dazugelernt«, stellt Kollerbecks Trainer Uwe Lindow heraus. »Es muss natürlich alles passen, aber wir wollen mitspielen und uns nicht hinten rein stellen«, ergänzt er. Der SVK will dagegen halten und für eine Überraschung sorgen. Die steht und fällt aber auch mit einer wichtigen Personalie, ob Torhüterin Alicia Rustemeier wieder fit ist.

Beim SV Ottbergen/Bruchhausen wird neben Kapitänin Carolin Stöver, Anna Lena Stockmeier und Amelie Saalfeld auch Top-Torjägerin Mariella Oebbeke fehlen, die im Urlaub ist. »Natürlich ist es schade, dass die Spielerinnen im Finale nicht dabei sind. Aber wir werden die Ausfälle kompensieren können«, sagt Manuel Bohnert, der sich mit seiner Mannschaft auf das Endspiel freut.

Der gastgebende SV Rot-Weiß Alhausen hofft auf viele Zuschauer. Wie berichtet, hat er viele Helferinnen und Helfer im Einsatz.