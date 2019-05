Auf dem Weg in die A-Liga: Albaxens Manuel Warnecke (links) will mit seinen Teamkollegen den Aufstieg perfekt machen. Foto: Rene Wenzel

Von Rene Wenzel

Albaxen (WB). Nur noch ein Punkt trennt den SV Albaxen von der Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga B Nord. Im Heimspiel gegen den VfL Eversen soll der Aufstieg am kommenden Sonntag perfekt gemacht werden. Trainer Oliver Bönnighausen fiebert mit seiner Mannschaft der Partie entgegen.

»Es gibt doch nichts Schöneres, als auf eigenem aufzusteigen. Genau diese Ausgangslage wollten wir. Es kann so ein schöner Tag werden«, sagt Bönnighausen, dessen Team mit 62 Punkten auf dem Tabellenthron steht und sechs Zähler Vorsprung auf den Tabellenzweiten SV Drenke hat.

Beim letzten Aufstieg der Albaxer vor sechs Jahren lief es nicht ganz so toll für den aktuellen Trainer. »Und daran erinnere ich mich noch so stark, als wäre es erst vor ein paar Wochen gewesen«, berichtet der 29-Jährige. Bönnighausen bekam am 9. Juni 2013 im Derby gegen den FC Stahle II nach dreizehn Minuten einen Ellenbogenschlag ab. Die Platzwunde am Kopf musste im Krankenhaus genäht werden. Der Albaxer kehrte erst zum Abpfiff zurück und konnte nur ein, zwei Stunden mitfeiern. »Mehr ging nach der Verletzung nicht«, blickt er zurück.

Als Trainer ist er am Seitenrand natürlich vor solchen oder anderen Verletzungen gefeit. Die Vorsorge in diesem Jahr lautet: Montag frei. Denn ein möglicher Aufstieg würde eine ordentliche Sause bedeuten. Der Mannschaftsrat plant schon seit mehreren Tagen intensiv, verlautete aus Albaxen. »Das gesamte Team hat es sich einfach verdient, für diese starke Saison belohnt zu werden«, sagt Mittelfeldspieler Manuel Warnecke.

Bedeutsam für den SVA waren in jeder Phase die Zuschauer. In den vergangenen Wochen ist das Interesse noch einmal deutlich gestiegen. Knapp 80 Albaxener begleiteten das Team unter anderem zum wichtigen Auswärtsspiel nach Bredenborn. »Diese Unterstützung ist uns ganz wichtig«, betont Bönnighausen. Sogar ein kleiner Fanclub feuert die Truppe mit Pauken und Trompeten an. Und das natürlich auch am Sonntag.

Bei aller Euphorie gastiert mit dem VfL Eversen aber kein einfacher Gegner bei den Blau-Weißen. »Die Eversener haben immer wieder bewiesen, wie unbequem sie sein können«, warnt Albaxens Arthur Seibel. Mitspieler Andreas Kasten ergänzt: »Wenn wir das Spiel konzentriert angehen, unsere Leistung abrufen und unsere Stärken ausspielen, ist die Chance groß. Mit einem Heimsieg aufzusteigen, wünscht sich natürlich jeder von uns«, unterstreicht er.

Ein Stück weit Anspannung ist bei den Albaxern trotz der optimalen Ausgangssituation vorhanden. Coach Oliver Bönnighausen geht davon aus, dass bei allen Beteiligten beim Titelgewinn ein »großer Felsbrocken« abfallen würde. »Jeder Einzelne merkt, dass uns keine Geschenke gemacht werden. Im Training war eine konzentrierte Stimmung zu spüren – da hat keiner Faxen gemacht«, sagt der Trainer, der auch am Sonntag eine Top-Einstellung verlangt.

»Wir haben es in den letzten beiden Spielen gesehen: Wenn wir nicht einhundert Prozent geben, können wir Probleme bekommen«, weiß Jannik Wöstefeld. Torhüter Silas Ostermann wirft einen Blick voraus: »Wir haben eine gute Team-Chemie und wollen das auch in der A-Liga zeigen.« Davon träumt mittlerweile fast das ganze Dorf mit seinen 1500 Einwohnern.

»Ein Derby gegen den FC Stahle hat es in dieser Konstellation seit mehr als dreizehn Jahren nicht mehr gegeben. Da kommt große Vorfreude auf«, sagt Arthur Seibel. Zunächst soll am Sonntag der entscheidende Schritt zum Aufstieg gemacht werden.