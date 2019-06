Von Jan-Hendrik Schrick

Kreis Höxter (WB). SV Drenke gegen TuS Lütmarsen – das Spiel zwischen den beiden punktgleichen Mannschaften steht am heutigen Freitagabend (18.30 Uhr) zum Abschluss der Saison in der Fußball-Kreisliga B Nord im Blickpunkt. Auf dem Drenker Sportplatz geht es um Platz zwei, der eine mögliche Relegation bedeuten könnte. Albaxen, das am vergangenen Wochenende die Meisterschaft feierte, gastiert in Bergheim.