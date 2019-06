Von Felix Senftleben

»Wir hatten viel Verletzungspech, was sich jetzt, pünktlich zur Aufstiegsrunde jedoch gelegt hat«, sagt Petermichl. Dabei spielten die Fusionierten bereits eine perfekte Saison. In der Staffelrunde vor der Winterpause sammelte der SVOB in fünf gewerteten Spielen die volle Punkteausbeute von 15 Zählern. Toptorjägerin Madlena Markus netzte 13 Mal ein. Die restlichen zwölf Tore teilten sich auf sechs Spielerinnen auf.

»Das zeigt die Qualität der Mannschaft. Bei uns trifft nahezu Jede mal«, freut sich Petermichl. Dies zeigte vor allem die ab Frühjahr beginnende Meisterrunde. Erneut sicherte sich Markus die virtuelle Torjägerkanone. Dieses Mal erzielte die Stürmerin jedoch »nur« neun der 27 Tore. Für die restlichen 18 Tore zeigten sich elf Spielerinnen verantwortlich. Sogar Torhüterin Svea Hillebrand konnte bei einem Einsatz als Feldspielerin in die Torschützenliste eintragen.

Schon im Winter sicherten sich die Ottbergerinnen den Hallenkreispokal und legten nun auf dem Feld mit dem Meistertitel in der Kreisliga nach. In der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga warten nun namhafte Gegner, wie der DSC Arminia Bielefeld II auf die Petermichl-Truppe. Zum Auftakt am Sonntag, 16. Juni, führt es die Ottbergerinnen zunächst zum TuS Asemissen aus dem Kreis Lemgo. Eine Woche später steht das Gastspiel beim DSC Arminia (Kreis Bielefeld) an, ehe es zum Abschluss ein Heimspiel gegen TuRa Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke) gibt. »Wir wollen natürlich immer das Bestmöglichste erreichen. Ich kenne die Gegner jedoch nicht und kann unsere Chancen daher nicht einordnen. Asemissen hat beispielsweise ebenfalls eine perfekte Runde gespielt. Ich hätte auch gar nicht gewusst, wen ich mir als ersten Gegner gewünscht hätte. Es ist jedoch schön, dass wir zum Abschluss ein Heimspiel haben. So könnten wir schön feiern, wenn es wirklich mit dem Aufstieg klappen sollte«, freut sich Petermichl auf das Kommende. Der Gruppensieger schafft den Aufstieg in jedem Fall. Dazu kommen die drei besten Gruppenzweiten auf den vier Aufstiegsrunden.