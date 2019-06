Beim Volkslauf in Hattingen gab es durch die Brüder Tim und Jan Holtbrügge einen Doppelsieg über die amtlich vermessene Strecke von zehn Kilometern. Tim Holtbrügge siegte bei den A-Jugendlichen mit persönlicher Bestzeit von 35:36 Minuten vor seinen Bruder Jan, der die Männerklasse in ebenfalls neuer Bestzeit von 35:43 Minuten für sich entschied.

Eine neue persönliche Bestleistung schaffte auch der A-Jugendliche Matthias Berkemeier, der in Schloß Neuhaus über zehn Kilometer in 35:44 Minuten triumphierte. In Mannheim setzte sich Sebastian Pretsch in 1:33:21 Stunden im Halbmarathonlauf der Klasse M40 auf Rang 20. Tim und Jan Holtbrügge sorgten wiederum beim Sportfest in Menden für gute Zeiten. In der U20 bedeuteten für Tim Holtbrügge 24,81 Sekunden über 200 Meter Rang zwei. In 53,13 Sekunden verbuchte er über 400 Meter Rang drei. Jan Holtbrügge belegte bei den Männern Rang fünf über 200 Meter in 25,50 Sekunden und Rang drei über 400 Meter (56,43 Sekunden).

Sieben Medaillen

Über Sieben Medaillenplätze jubelten die Lüchtringer bei den Crossmeisterschaften des Kreises Holzminden in Wangelnstedt. Einen Dreifacherfolg über 800 Meter der Klasse W9 vermeldeten Lou Rabehanta (3:38), Anna Weißbrich (3:51) und Lotte Stork (4:04). In der Klasse W7 triumphierte Calixte Rabehanta mit 4:17 Minuten. Über 1400 Meter der Klasse W10 setzte sich Nova Schwenke mit 6:33 Minuten durch. Der Jugendliche Matthias Berkemeier entschied den Lauf über 9800 Meter mit 36:34 Minuten überlegen für sich. Rang zwei verbuchte Ronja Lenz über 800 Meter der Klasse W8 in 4:40 Minuten. Rüdiger Lenz platzierte wurde über 800 Meter in der Klasse M9 in 4:15 Minuten Fünfter.

Doppelsieg in Alfeld

Beim Sportfest in Alfeld waren die LFLer über 800 Meter erfolgreich. Einen Doppelsieg in der Klasse W9 mit neuer Bestzeit gab es für Anna Weißbrich mit 3:22,39 Minuten vor Lotte Stork, die in 3:29,23 Minuten ebenfalls eine neue persönliche Bestzeit erreichte. Neue Bestzeiten vermeldeten Calixte Rabehanta bei ihrem Sieg der Klasse W8 in 3:30,88 Minuten und Justus Michna mit seinem Sieg in der Klasse M9 in 3:02,57 Minuten. Lou Rabehanta (9) startete eine Klasse höher und blieb zum dritten Mal in diesem Jahr in 2:59,75 Minuten und Rang zwei unter der drei Minuten Grenze. Nova Schwenke setzte sich in 3:28,36 Minuten auf Rang sechs.