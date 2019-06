Duisburg /Kreis Höxter (WB/FRI). Vier heimische Leichtathleten jubeln bei den NRW-Jugendmeisterschaften in Duisburg über Urkundenplätze. Dabei wird dreimal die Quali für die Deutschen Meisterschaften in Ulm geschafft.

Einen Doppelstart absolvierte Tim Holtbrügge von den LF Lüchtringen in der U20. Am ersten Tag setzte sich der ehrgeizige Athlet über 800 Meter mit neuer persönlicher Bestzeit von 1:57,81 Minuten auf Rang fünf. Nur einen Tag später schaffte er erneut eine neue Bestleistung über 1500 Meter. Holtbrügge hielt sich permanent an zweiter und dritter Stelle. 400 Meter vor dem Ziel zog Favorit Jari Bender aus Münster den langen Spurt an. Der Lüchtringer setzte energisch nach. Mit neuer Bestzeit von 4:05,18 Minuten sicherte sich der LFL-Mann hinter dem Münsteraner (4:02,72) die Vizemeisterschaft. Die Quali für die Deutschen war perfekt. »Das war stark. Die letzten 400 Meter waren höllisch schnell«, freute sich der Lüchtringer über seine Leistung.

Kiara Nahen stark

Die Driburgerin Kiara Nahen beeindruckte in der U18 über 1500 Meter mit neuer Bestzeit in 4:48,29 Minuten und Rang fünf. Die für den LC Paderborn startende Athletin verbesserte sich um fast drei Sekunden. Die Driburgerin Chantal Volmari, die mit der 4 x 100 Meter Staffel in der U18 als Schlussläuferin für den LC Paderborn an den Start ging, konnte sich mit dem Team in 49,73 Sekunden und Rang fünf ebenfalls das Ticket für Ulm sichern.

Die Ottbergerin Kea Wagemann (LC Paderborn) schaffte in der U20 über 400 Meter Hürden in 65,69 Sekunden Rang zwei. Wagemann ist NRW-Vizemeisterin.