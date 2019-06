Von Iris Spieker-Siebrecht

Staub und Hitze, extreme Anstrengung und körperliche Belastung, die Luft geschwängert von Adrenalin, Benzingeruch und Motorengeräusch. »Man muss schon positiv verrückt sein«, sagt Bruder Dieter Göllner. Positiv verrückt sein, um hier, auf der durch Jahrhunderte langen Erzbergbau geprägten Strecke, mitzufahren.

Lange vorbereitet

Seit Monaten hat er sich vorbereitet, Ausdauer- und Kraftsport betrieben, um den extremen Herausforderungen gewachsen zu sein. »Es ist ein wahnsinniger Kraftaufwand, bei fast senkrechten Hängen, steilen Waldstücken, dann wieder Geröllfeldern, Schotterpisten oder nassen, rutschigen Abschnitten die Maschine Husqvarna TE 300 unter Kontrolle zu halten«, sagt der Ottberger. 1800 Fahrer aus 40 Nationen starteten an den ersten Tagen zunächst in den zwei Prologen – den Vorrennen. Die 500 Besten fahren dann im Hauptrennen. 2016 verunglückte Göllner im Prolog, und im vergangenen Jahr landete er auf dem beachtlichen 188. Gesamtplatz. Mit der Startnummer 1058 konnte er sich in diesem Jahr trotz einiger Widrigkeiten auf den 183. Platz in der Rennaufstellung vorarbeiten. »Man kennt die Strecke bereits besser, die zwar in Teilbereichen jedes Jahr anders ist, aber bestimmte Abschnitte sind einfach Klassiker wie die Wasserleitung oder Carl´s Dinner. Ich hatte das große Glück, im vergangenen Jahr einen von den Profis, nämlich Ossi Reisinger, der bereits fünf Mal den Prolog gewann, kennenzulernen. So bin ich zwei Wochen zuvor zu einem Training in Eisenerz gewesen und habe von Ossi viel über die Feinabstimmung des Fahrwerks gelernt«, erzählt Göllner.

Jubiläumsjahr

»2019 ist ein Jubiläumsjahr, das Rodeo startete zum 25. Mal. Und es war noch härter als je zuvor. Zwei Tage zuvor hatte es ausgiebig geregnet, der Start fand zum Teil in einer Wasserfläche statt, die Hänge waren nass und rutschig. Auf einer Steilabfahrt lag Schnee, und immer wieder gab es Staus, weil Fahrer nicht weiterkamen und die Strecke blockierten. So habe ich mit einem sehr guten Start als Erster in meiner 50er Gruppe prima ins Rennen gefunden und war am zweiten Checkpoint schon an 136. Stelle. Es lief super, bis ich etwa auf der Hälfte der Strecke an einem Hang über eine Stunde gestanden und etwa 70 Plätze verloren habe. Am Ende des Rennen, nach vier Stunden, sind insgesamt nur 16 Fahrer im Ziel angekommen. Ich selbst bin in der Zeit bis kurz vor den 17. von 27 Checkpoints gefahren und in der Gesamtwertung auf den 134. Platz gelandet. Damit bin ich sehr zufrieden und im nächsten Jahr garantiert wieder dabei. Die Atmosphäre hier ist einfach unbeschreiblich. Profis starten gemeinsam mit Hobbyfahrern, überall Enduro-Verrückte, Maschinen und Vorführungen. Es ist Wahnsinn. Ich möchte mal unter die ersten 100 Starter fahren, das wäre ein Riesenerfolg. Die vorderen Startnummern sind mit Profis und Werksfahrern besetzt. Am Anfang des Rennens ist die Strecke natürlich auch noch nicht so zerfahren. Es gibt keine Staus. Ich möchte einfach mal wissen, wieweit ich bei besseren Bedingungen kommen könnte?«

Immer an seiner Seite ist Bruder Dieter, der mit ihm schraubt, trainiert – und fotografiert. Die beiden sind seit vielen Jahren ein Team und auch nächstes Jahr wieder unterwegs, wenn es heißt: »Der Berg ruft.«