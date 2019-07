Bad Driburg (güs). »Wir wollen wieder ins Final-Four«, sagt Franz-Josef Lingens (72). Der Manager des TuS Bad Driburg gibt damit das Ziel der Bundesliga-Damen für den Pokalwettbewerb des Deutschen Tischtennis-Bundes vor. Los geht es am 15. September mit der Vorrunde in Berlin. Der Zweitliga-Aufsteiger Füchse Berlin Reinickendorf und Erstligist TSV Langstadt sind an dem Sonntag in Gruppe D Bad Driburgs Gegner.

Die vier Dreier-Gruppen der Pokalvorrunde wurden während der Jahrestagung der Vereine der Damen-Tischtennis-Bundesliga in Frankfurt ausgelost. Als TuS-Vertreter nahm Lingens an der Versammlung teil. »Wenn Langstadt komplett ist, wird es ein schwerer Brocken für uns«, blickt er voraus. Im Match gegen die Füchse Berlin wird es ein Wiedersehen mit der erfahrenen Abwehrspielerin Katalin Jedtke geben, die in der Saison 2011/2012 mit Driburg in der zweiten Liga gespielt hat. Die vier Gruppensieger der Vorrunde ziehen ins Final-Four am 5. Januar 2020 in Pforzheim ein.

Im Vorfeld der Pokalpartien treffen sich die TuS-Damen am 13. und 14. September in Driburg. »In der Grundschulhalle stellen wir die Mannschaft an dem Freitag um 19 Uhr offiziell vor«, berichtet Team­betreuer Kevin Kösling (26) auf Anfrage. Zwei Wochen später starten die Driburgerinnen mit einem Doppelspieltag beim TSV Langstadt (28. September) und bei der TTG Bingen (29. September) in die Bundesliga-Saison. Das erste Heimspiel folgt am Sonntag, 13. Oktober. »Gegner ist dann der amtierende deutsche Vizemeister SV DJK Kolbermoor«, so Kösling. Die Fans sollten sich den Termin bereits vormerken, ergänzt er.