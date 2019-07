Stark auf der Matte: Pauline Starke (rechts) hebelt bei den European Games in Minsk und aktuell bei der Sommer-Universiade in Neapel Top-Gegnerinnen aus der ganzen Welt aus. Foto: dpa

Von Jürgen Drüke

Neapel/Minsk/Höxter (WB). Judosportlerin Pauline Starke holt bei zwei internationalen Großreignissen jeweils Bronze: Bei der Universiade in Neapel ergattert die Junioren-Europameisterin gestern Abend mit dem deutschen Team Bronze. In Minsk feiert die Höxteranerin bei den European Games vorher Bronze im Einzel.

»Das ist natürlich überragend, damit hatte ich nie und nimmer gerechnet«, jubelte die 22-Jährige, nachdem sie gegen Top-Konkurrenz aus Europa in Minsk und in Neapel aus der ganzen Welt in der Klasse bis 57 Kilogramm jeweils auf das Podest gesprungen war. Im kleinen Finale hatte Deutschland gestern Abend in Neapel gegen Brasilien gewonnen.

Nachnominiert

Rückblick: Für Minsk (Weißrussland) war die Junioren-Europameisterin erst kurzfristig nachnominiert worden. Die Sportsoldatin der Bundeswehr konnte in Minsk deshalb nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen. Als 79. der Weltrangliste legte Starke los wie die Feuerwehr und konterte gegen die Russin Konkina herausragend. Es war ein Auftakterfolg, der für großes Selbstvertrauen sorgte. Gegen die Belgierin Libeer benötigte die Topsportlerin nur 18 Sekunden, um den Einzug ins Viertelfinale perfekt zu machen. Hier musste Starke gegen die Weltranglisten-Dritte Gjakova aus dem Kosovo ihre einzige Niederlage hinnehmen. In der Trostrunde gab es einen Sieg gegen die Polin Borowska. Im Kampf um Bronze schaffte sie mit dem Armhebel gegen ihre Teamkameradin Sappho Coban für den großen Wurf – Bronze.

Im Einzel auf Rang sieben

Bei der Universiade, die bis zum 14. Juli in Neapel auf dem Plan der Studentinnen und Studenten aus der ganzen Welt steht, belegte Starke im Einzel bis 57 Kilogramm zudem den guten siebten Platz.