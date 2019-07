Von Lena Brinkmann

Brakel (WB). Es geht um Medaillen und die Tickets für die Deutschen Jugend-Meisterschaften der U18: Der Reiterverein Nethegau Brakel richtet an diesem Samstag und Sonntag in der Reithalle am Pahenwinkel die Westfälischen Meisterschaften der Junioren im Voltigieren aus. Die Gastgeber zählen im Gruppen- und im Einzelvoltigieren zu den Favoriten.