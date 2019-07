Holzhausen (rw). Der SV Holzhausen/Erwitzen greift nach Platz fünf in der Vorsaison in der Fußball-Kreisliga B Nord neu an. Bei der Zielsetzung hat er aber nicht die ersten Ränge im Blick. Der neue Trainer Süleyman Öztürk strebt mit seiner Mannschaft zunächst mindestens Platz neun an.