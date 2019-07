Von Heinz Wilfert

Hembsen (WB). Seit im Jahr 2013 der 18-Kilometer-Lauf in das Programm des Drei-Dörfer-Volkslaufes des TuS Hembsen durch Hembsen, Erkeln und Beller aufgenommen wurde, gab es nur einen Sieger – Mathias Nahen vom TV Jahn Bad Driburg. Ein siebter Triumph blieb ihm beim 14. Hembser Volkslauf versagt, denn Jan Kaschura (RunArtist Holzminden) stieß mit seinem Sieg bei besten Bedingungen in neue Dimensionen vor. Der schnellste Koch Deutschlands ist in toller Laufform und stellte mit 1:03.50 Stunden einen sagenhaften neuen Streckenrekord auf. Mit insgesamt mehr als 500 Startern freuten sich die Gastgeber über einen neuen Teilnehmerrekord.