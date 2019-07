Von Günter Sarrazin, Fabian Scholz, Jan-Hendrik Schrick, Manuel Gockeln und Heinz Wilfert

Kreis Höxter (WB). Der SV Dringenberg liegt in Höxter 0:2 zurück, gewinnt am Ende jedoch dank eines späten Treffers von Daniel Neumann 3:2 (92.). Damit gibt es am kommenden Freitag in der zweiten Runde des Krombacher-Kreispokals der Seniorenfußballer ein Duell zweier Bezirksligisten. Der SVD ist dann beim FC Blau-Weiß Weser zu Gast. Für die Überraschung in der ersten Runde sorgte der B-Ligist TuS Willebadessen, der den Bezirksligisten TSC Steinheim aus dem Rennen warf.

SV Höxter – SV Dringenberg 2:3 (1:0). »Unser Sieg ist am Ende absolut verdient. Wir haben das Spiel ab der 60. Minute völlig kontrolliert«, resümierte Dringenbergs Coach Sven Schmidt. Die Gastgeber markierten in einer fußballerisch guten ersten Halbzeit nach 40 Minuten das 1:0 durch Jannis Ortmann. In der 55. Minute scheiterte Alexander Rempe per Strafstoß am glänzend parierenden Höxteraner Keeper Thore Tölke. Kurz darauf erhöhte Nico Trepschick auf 2:0. Patrick Stiewe (76.), Tobias Walzog (87.) und der eingewechselte Daniel Neumann (92.) drehten die Partie. »Nach dem 2:0 hätten wir das Spiel für uns entscheiden müssen«, sagte Höxters Trainer Uwe Beck.

SG Kollerbeck/Rischenau – TuS Vinsebeck 5:6 (2:2) . In einem typischen Pokalfight stand es nach 90 Minuten 2:2 und nach 120 Minuten 3:3. Im Elfmeterschießen trafen für die neue SG Kollerbeck/Rischenau nur Raphael Föst und Tore Schäfer. Beim TuS verwandelten Julien Fricke, Nico Ziemann und Maik Strunk. Im Spiel hatten Raphael Föst (2) und Tore Schäfer für die SG getroffen. Für Vinsebeck waren Niklas Bent und Leon Pott erfolgreich. Das 3:3 war ein Eigentor.

TuS Amelunxen – FC Stahle 3:6 nach Elfmeterschießen (1:1). Pascal Ewers (1:0/10.) und Dennis Schoppmeier (2:1/75.) trafen für die Gäste. Christopher Broughton (35.) und Sören Hake (90./per Freistoß) glichen jeweils aus. Im Elfmeterschießen siegte Stahle souverän mit 4:1. »Es war über die gesamte Spielzeit eine ausgeglichene Partie«, fasste TuS-Trainer Rudi Hake zusammen.

TuS Godelheim – TiG Brakel 5:6 (4:1). Markus Groppe (10., 12.) und Marvin Beck (14., 30.) sorgten für einen überraschende Godelheimer 4:0-Führung. Tarik Aksogan verkürzte per Elfer (45.). Nach der Pause stellten Melik Cigla (51., 55.) und Sefa Sener (68.) auf 4:4. Godelheims Marvin Beck besorgte die erneute Führung (70.). TiG-Spielertrainer Cihan Gündogan (80.) und Luke Wittkowski (94.) wendeten das Blatt.

TuS Willebadessen – TSC Steinheim 3:1 (0:0). Damit hatte niemand gerechnet: Willebadessen schlug den Bezirksligisten TSC Steinheim. Alle drei Tore für den TuS erzielte der in der Halbzeit eingewechselte Sebastian Siebert. »Steinheim war klar spielbestimmend, aber wir haben gut gestanden und uns auch Möglichkeiten erspielt«, sagte Trainer Michael Scheele ganz uneuphorisch. Für das zwischenzeitliche 1:0 der Gäste hatte Tarik Ünal gesorgt.

SG Altenbergen/Vörden – SV Albaxen 1:0 (1:0). Im A-Liga-Duell setzte sich das erfahrenere Team durch. Andre Horst Weintritt erzielte den Siegtreffer (45.). »Spielerisch bin ich mit unserer Leistung zufrieden«, so Albaxens Trainer Oliver Bönnighausen.

SG Bellersen/Nethetal(Bökendorf – FC Neuenheerse/Herbram 3:1 (1:1). Der B-Ligist Bellersen warf den A-Ligisten Neuenheerse aus dem Pokal. Dabei gingen die Gäste früh durch Yakubu Kadiri in Führung. Marc Unverzagt glich nur fünf Zeigerumdrehungen später aus. Raphael Micus (2:1) und Paboy Fanneh (3:1) ließen Bellersen jubeln.

SV Fürstenau/Bödexen – FC Westheim/Oesdorf 4:3 (3:1). Die Gastgeber zeigten eine gute Leistung und führten zwischenzeitlich mit 3:0 und mit 4:2. Lein Neumann, Fabian Ridder und Fabio Mancini (2) netzten ein. Für Westheim verkürzten Philipp Rosch (2) und Linus Wild.

VfL Langeland – SV Alhausen/Pömbsen/Reelsen 2:1 (0:0). Mit einem cleveren Auftritt zog B-Liga-Aufsteiger Langeland etwas überraschend, aber verdient in Runde zwei ein. Alexander An­dreas und Saleh Sido Aedo brachten den VfL 2:0 in Führung. Nach einem Eigentor wurde es in den letzten zehn Minuten spannend.

TuS Erkeln – SV Holzhausen/Erwitzen 2:3 (0:3). »Die erste Halbzeit haben wir überzeugt und vieles gut umgesetzt«, berichtete SV-Trainer Süleyman Öztürk. »Wir haben sie verschlafen, sind dann super zurückgekommen«, resümierte Erkelns Christoph Struck. Noah Hoffmann, Jannik Lüke und Pascal Rasche schossen Holzhausens Sieg heraus. Andre Nagel und Leo Zimmermann verkürzten.

SG Nörde/Ossendorf – FC Germete/Wormeln 1:2. »Unterm Strich waren wir feldüberlegen«, meinte Germete/Wormelns Trainer Thomas Waldeier zum knappen Sieg, den Florian Lücke und Kapitän Manuel Tripp herausgeschossen haben. Das zwischenzeitliche 1:1 erzielte Dennis Weiffen.

FC Großeneder/Engar – Warburger SV 2:3 (0:2). Mit drei Toren war Valentin Gleibs Warburgs Matchwinner (6., 23., 87.). Jan Vering (50.) und Dennis Maihöfer (76.) ließen Großeneder hoffen. »Auf die Leistung lässt sich aufbauen«, sprach Großeneders Trainer Marcel Schachten von einem guten und spannenden Spiel.

SG Dalhausen/Tietelsen/Rothe – SV Bonenburg 1:4 (1:4). Gleich drei Tore fielen in den ersten fünf Minuten: Jaspar Wagemann (0:1/2.), Yannik Maßenberg (1:1/3.) und Dennis Kriwet (1:2/5.) trafen bei dem furiosen Auftakt. Patrick Brechtken (34.) und Daniel Wulf (36.) machten per Doppelschlag alles klar.

SV Preußen Daseburg – SV Drenke 1:0 (1:0). »Damit haben wir nicht gerechnet«, freut sich Daseburgs Betreuer Marc Oppermann über das Weiterkommen. Vor etwa 100 Zuschauern stand Neuzugang Mario Bünz in der neunten Minute richtig und schob zum entscheidenden 1:0 ein.

SG Manrode/Borgholz/Natzungen – TuS Bad Driburg 1:2 (0:1). »Gerade in so knappen Spielen macht Viktor Schmidt den Unterschied aus«, sagte Driburgs Trainer Dennis Hustadt. Schmidt bereitete das 1:0 von Kai Derksen (41.) vor und erzielte den Siegtreffer (85.). Rene Stohldreier ließ die Gastgeber mit dem 1:1 (77.) auf eine Überraschung hoffen.

SV Sandebeck – SSV Herlinghausen 2:0 (1:0). Nils und Niclas Niggemann schossen die Platzherren eine Runde weiter. Dabei hätte der Sieg angesichts weiterer Chancen höher ausfallen können.