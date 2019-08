Von Fabian Scholz.

SuS Gehrden/Altenheerse - TuS Vinsebeck 3:4 (2:0). »Das war ein komisch verrücktes Spiel. Es war trotz der drei Gegentore insgesamt Einbahnstraßen-Fußball. Wir haben leider zu viele individuelle Fehler gemacht. Der Sieg ist am Ende sicherlich glücklich, aber über 90 Minuten verdient«, fasste Vinsebecks Trainer Maik Disse das Geschehen zusammen. Daniel Bitterberg (33.) und Johannes Brotzmann (45.) sorgten für die 2:0-Pausenführung der Gastgeber. Robin Pott (47.) verkürzte auf 1:2. Julien Fricke sorgte in der 64. Minute per Eigentor für den 3:1-Führung Gehrdens. Thomas Wiechers (67., 79.) stellte mit seinem Doppelpack das Ergebnis auf 3:3. Für den 4:3-Schlusspunkt sorgte Vinsebecks Kapitän Julien Fricke in der Nachspielzeit.

SG Kollerbeck/Rischenau – FC Stahle 5:4 (3:1). »Wir haben eine gute Moral gezeigt. Der Sieg ist insgesamt verdient. Stahle war nur zu Beginn besser«, fasste SG-Trainer Andreas Niemann zusammen. Pascal Ewers markierte nach zwölf Minuten gegen seinen Ex-Verein die Stahler Führung. Lukas Meyer (21.), Tore Schäfer (27.) und Michael Meyer (43.) drehten die Partie vor der Halbzeit auf 3:1 für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel sorgten Kevin Bandowski (50.) und Rene Wenzel (69.) für den 3:3-Ausgleichstreffer. Kollerbecks Stefan Biastoch (70.) antwortete schnell mit der 4:3-Führung. Die 4:4-Antwort von Kevin Bandowski erfolgte in der 85. Minute. Den 5:4-Schlusspunkt setzte Niko Ritter in der 88. Minute. »Das war ein absolut wildes Spiel. Es gab so gut wie keine Ordnung. Leider haben wir gegen Ende der ersten Halbzeit den Faden verloren«, fasste Stahles Coach Andreas Struck zusammen.

TiG Brakel mühelos

SSV Würgassen – TiG Brakel 0:3 (0:2). Der Favorit ließ Würgassen keinerlei Chancen. Tarik Aksogan markierte nach zwei Minuten die frühe Führung der Gäste. Noch vor der Halbzeitpause konnte Mert Cigla das Ergebnis auf 2:0 erhöhen. Den 3:0-Schlusspunkt setzte Luke Wittkowski in der 86. Minute.

T uS Bad Driburg – SG Altenbergen/Vörden 3:1 (1:0) . »Wir haben die gesamte Partie sehr gut mitgespielt. Die Mannschaft verdient Lob. Trotz der schwierigen aktuellen Situation hat sich das Team stark präsentiert. Wir müssen allerdings vor dem Tor effektiver werden«, fasste Altenbergens Trainer Jörg Ludwig zusammen. Der Mann des Spiels war Driburgs Torjäger Viktor Schmidt. Mit seinem Dreierpack (21., 63., 89.) ebnete der Mann mit Torgarantie den Gastgebern den Weg zum Sieg. Für Altenbergen trug sich Gökhan Kahya als Torschütze ein.

SVB/B zu grün

SV Brenkhausen/Bosseborn – SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen 2:3 (1:1). »Das war insgesamt eine verdiente Niederlage. Wir sind noch zu jung und unerfahren. Wir können eine Führung nicht verteidigen und haben wieder Lehrgeld bezahlt«, fasste Brenkhausens Trainer Thorsten Diekmann zusammen. Leon Grothe markierte nach sieben Minuten die 1:0-Führung der Gastgeber. Thomas Ahlemeier sorgte noch vor der Pause per Eigentor für den 1:1-Ausgleichstreffer (38.). Enes Alic (48.) und Kai Schröder (78.) stellten das Ergebnis auf 3:1 für die SG. Den 2:3-Schlusspunkt setzte Brenkhausens Adrian Dobrott in der 91. Minute.

Warburg macht Dampf

SV Bonenburg – Warburger SV 0:3 (0:0). »Wir haben von Beginn an Dampf gemacht. Nur die Tore wollten zunächst nicht fallen. Es war insgesamt ein hochverdienter Sieg«, resümierte Warburgs Trainer Jürgen Voss. Valentin Gleibs (60.), Noah Niggemann (90.) und Wassim Alaya (92.) trugen sich für Warburg als Torschützen ein.

FC Neuenheerse/Herbram – SV Albaxen 3:3 (2:1). »Das Unentschieden ist ein gerechtes Ergebnis. Zahlreiche Tore resultierten aus Sonntagsschüssen. Es war ein kurioser Abend«, fasste Neuenheerse Coach Frank Ziegeroski zusammen. Marcus Bönnighausen markierte nach 30 Minuten die Führung der Gäste. Stephan Sprock (42.) und Mirco Paschen (45.) drehten die Partie noch vor der Pause auf 2:1 für die Hausherren. Nach dem Seitenwechsel sorgte Stefan Rode (56.) für den 2:2-Ausgleichstreffer. Neuenheerse antwortete in Person von Benedikt Klüschke und markierte nach 71 Minuten die 3:2-Führung. Den 3:3-Schlusspunkt setzte erneut Stefan Rode nach 75 Minuten. Neuenherse Dmitrij Zigfrid sah zudem nach 79 Minuten die gelb-rote-Karte.

SV Höxter – FC Germete/Wormeln 7:0 (3:0). »Das Ergebnis ist stark. Wir haben in Halbzeit eins allerdings kein wirklich sauberes Passspiel gehabt. Nach der Pause haben wir schnell nach vorne gespielt und einen starken Auftritt abgeliefert. Alle Tore waren super herausgespielt«, resümierte Höxters Coach Uwe Beck. Für sein Team trugen sich Nico Trepschick (19., 22., 53., 64.), Yama Safi (24.) und Lucas Balch (50., 80.) als Torschützen ein. »Wir haben Höxter viel zu viel Platz gelassen. Sie haben ein enorm starkes Team. Die Niederlage geht auch in der Höhe in Ordnung«, fasste Germetes Coach Thomas Waldeier zusammen.