Höxter (WB). Was für ein Tag für den Ruderverein Höxter. Am frühen Abend des vergangenen Samstags kehrten nicht nur die Boote von der traditionellen Wanderfahrt aus Bodenwerder zurück, sondern auch die erfolgreichen Rennruderer von der Klüt-Regatta aus Hameln. Erwartet wurden sie von einer Vielzahl weiterer Vereinsmitglieder, die den erfolgreichen Ruderern beim Sommerfest am Bootshaus gratulierten. Gekrönt wurde der Abend durch die Taufe des neuen Rennvierers »Argo«.