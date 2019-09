Von Felix Senftleben

Für den Nachfolger von Maik Schmitz, der bekanntlich die zweite Brakeler Seniorenmannschaft übernommen hat, ist sein neues Amt eine Reise in die Vergangenheit. In der 1980er-Jahren spielte Peter Wamser, dessen Tochter Carlotta in Brakels B-Jugend aktiv ist und mit der Deutschen Nationalelf U17-Europameisterin geworden ist, mit der Spielvereinigung Brakel in der Verbandsliga.

»Da der überwiegende Anteil des Kaders dem Jungjahrgang angehört, steht die Weiterentwicklung dieser Spieler im Vordergrund«, erklärt Peter Wamser.

Vier externe Neuzugänge haben die Rot-Schwarzen im Aufgebot. Dorian Schmand kehrte von der JSG Germete/Wormeln/Warburg/Rhoden zurück. Nauef Demir war in der vergangenen Saison beim SV Eintracht Jerxen-Orbke am Ball. David Steiner kam vom SC Verl und Cedrik Piljug vom FC Blau-Weiß Weser.

In den Testspielen gab es ein 1:1 gegen den Hessenligisten KSV Baunatal sowie Siege gegen die Bezirksligisten TuS Sundern (3:2) und TBV Lemgo (5:1) und eine 0:5-Niederlge gegen den Westfalenligisten SV Lippstadt. 9:0 gewann Brakel in der ersten Runde des Kreispokals beim Kreisligisten JSG Borgentreich/Bühne.

Der Kader

Tor: Finn Nolte, Benedikt Kriwet

Feldspieler: Nauef Demir, Mats Kleinke, Christopher Kleine, Frederik Lüke, Salvatore Cardamone, Colin Thüs, Dorian Schmand, Raphael Polczyk, Marcel Ostermann, Mercurios Hanna, Mike Lappe, Matti Rohde, Kevin Wistuba, Cedrik Piljug, Tim Wetzler, David Steiner, Linus Nolte, Nils Krawinkel, Milan Volmer, Jaime Bodach