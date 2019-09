Bad Driburg (WB). Das 78. Iburg-Bergfest des TV Jahn Bad Driburg findet erst nächstes Jahr statt. Die eigentlich in elf Tagen, am Sonntag, 15. September, angesetzte Leichtathletik-Großveranstaltung ist von den Gastgebern abgesagt worden, da die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Bad Driburg nicht rechtzeitig für die Veranstaltung abgeschlossen ist.