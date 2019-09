Von Felix Senftleben

Brakel (WB). Die B-Junioren der Spvg Brakel sind zurück in der Fußball-Landesliga. Der Betriebsunfall Abstieg wurde in beeindruckender Manier mit dem Meistertitel in der Bezirksliga repariert. »Wir sind stolz darauf, so schnell zurück in der Landesliga zu sein. Nach dem bitteren und unnötigen Abstieg ist so ein Weg nicht zu erwarten. Das haben die Jungs toll gemacht«, sagt Trainer Thorsten Kraut.