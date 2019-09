Maurice Schmidt von AC Höxter ist in Brenkhausen am Start. Er ist Führender der Slalom-Wertung.

Brenkhausen (WB). Der Flugplatz in Brenkhausen verwandelt sich am Wochenende in ein Mekka für Motorsportfans. Dort wird der vorletzte Lauf der Deutschen Slalom-Meisterschaften ausgetragen.