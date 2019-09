Von Jan-Hendrik Schrick

SVB bleibt ungeschlagen

Der bis dato ungeschlagene Tabellenführer und der unmittelbare Verfolger spielen von Beginn an Volldampf. In den Zweikämpfen ging es zur Sache. SVB-Akteur Chris Ferlemann handelte sich bereits in der dritten Minute die gelbe Karte ein. In der achten Minute jubelten die Gäste über den Führungstreffer: Andreas Relzow hatte Jannik Reinhardt mit Kopfballvorlage in Szene gesetzt – Reinhardt ließ sich nicht zweimal bitten und schob zum 0:1 ein. In der Folge bestimmten die Bredenborner Germanen das Geschehen. Allerdings besaß TuS-Torjäger Kevin Siebert die Ausgleichschance. In der 38. Minute tanzte Jannik Reinhardt seinen Gegenspieler aus und schlenzte den Ball zum 2:0 ins lange Eck. Auf der anderen Seite parierte SVB-Keeper Rouven Frey klasse nach einem Distanzschuss von Jens Missing.

Torreiches B-Liga-Topspiel zwischen Lüchtringen und Bredenborn Fotostrecke

Foto: Jan-Hendrik Schrick

TuS steigert sich

»In der ersten Halbzeit hatten wir kaum Ideen im Spiel nach vorne«, stellte TuS-Coach Sebastian Schwedhelm später fest. Mit Anpfiff der zweiten Halbzeit erhöhten die Lüchtringer zwangsläufig das Tempo. Frey hielt mit zwei klasse Paraden den Vorsprung von zwei Toren fest. Der Knackpunkt der Partie erfolgte nach einer Stunde – Chris Ferlemann sah nach einem Foulspiel die gelb-rote Karte. »Der Platzverweis hätte nicht passieren dürfen. Da hätte der Spieler aufpassen müssen. Wir mussten umstellen und konnten kaum noch für Entlastung sorgen«, ärgerte sich SVB-Trainer Julian Middeke über den Aussetzer des übermotivierten Ferlemann. In der 72. Minute verkürzte Tobias Zemella nach einem klasse Steilpass auf 1:2.

In 120 Sekunden zwei Tore

Die Hausherren drückten weiter. Nur zwei Minuten später glich Christian Temme zum 2:2 (74.) aus. » Danach war Lüchtringen dem dritten Tor sicher näher als wir«, sagte Middeke. Der Treffer gelang indes dem Tabellenführer in der 83. Minute: Justin Gehrke versenkte einen Freistoß zum 2:3 in die Netzmaschen. Bredenborn verteidigte in der Folge leidenschaftlich. Lüchtringen rannte an. Der Unparteiische zeigte vier Minuten Nachspielzeit an. Die Germanen forderten immer kurz vor Ablauf der 94. Minute den Abpfiff. Der blieb allerdings aus. In der 97. Minute tunnelte Kevin Siebert SVB-Keeper Rouven Frey – das 3:3 war perfekt. Die Lüchtringer Fans und Spieler jubelten. In der letzten Sekunde hatten sie die vermeintliche Niederlage in ein Unentschieden umgewandelt.

»Wir haben hier nicht verloren und bleiben weiterhin ohne Niederlage. Die Nachspielzeit war ­allerdings drei Minuten überschritten, als der Ausgleichstreffer fiel«, verstand SVB-Coach Middeke den Zuschlag in der Nachspielzeit nicht. »In der zweiten Halbzeit haben wir sehr stark agiert und uns den Punkt verdient. Der Zeitpunkt des späten Ausgleichs war glücklich. Der Punkt war es nicht und verdient«, resümierte TuS-Trainer Sebastian Schwedhelm.

TuS Lüchtringen: Köhne – Witte, Engel, Missing, Rassmann, Bahrmann, Jux, Weber, Siebert, Rose, Pollmann, Temme, Mischer, Zemella

SV Bredenborn: Frey – Eilbrecht, Geburek, Reiprich, Esche, Gehrke, Ja. Reinhardt, Relzow, Gehrke, Ju. Reinhardt, Ferlemann, Abadi, Weberbarthold, Filter