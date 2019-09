Von Katharina Schulte

Mit zehn Staffeln stellte der gastgebende TV Jahn Bad Driburg am Montagabend im Iburg-Stadion die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Zum vierten Mal in Folge fanden die Kreisstaffelmeisterschaften in der Badestadt statt. Los ging es mit den 4x50-Metern der Schülerinnen U10, bei denen drei Staffeln an den Start gingen. In der Besetzung Martha Worms, Lotte Stork, Elisa Henke und Calixte Rabehanta sicherte sich das Quartett der Leichtathletikfreunde Lüchtringen den ersten Platz. Auf den Rängen zwei und drei landeten die beiden Staffeln des TV Jahn Bad Driburg. Mit sechs Jahren war die Driburgerin Marlene Schmallenbach die jüngste Teilnehmerin. Bei den Schülern U10 siegte der TV Jahn Bad Driburg mit Marlon Bargholt, Hannes Hillebrand, Maximilian Wigge und Vincent Weise vor der Staffel des TuS Ovenhausen.

Das größte Teilnehmerfeld mit acht Staffeln gab es in der Wettkampfklasse der U12-jährigen, die ebenfalls 4x50-Meter absolvierten. Bei den Mädchen gewann Lüchtringen vor dem TV Jahn Bad Driburg und dem VfL Eversen. Driburg jubelte bei den Jungen über den ersten und dritten Platz. Dazwischen platzierten sich die Jungs der DJK Adler Brakel.

Susanne Storkebaum, Julia Herrs, Mirja Riedemann und Maja Stäpeler vom HLC Höxter sowie Simon Kleibrink, Robert Deis, Titus Meyer und Maximilian Helpenstein von der DJK Adler Brakel erreichten in der Wettkampfklasse der weiblichen Jugend U14 und der männlichen Jugend U14 jeweils den ersten Platz. Diese Altersklassen liefen 4x75-Meter. Sowohl in der Kategorie der weiblichen Jugend U16 als auch bei der männlichen Jugend U18 gingen die Staffeln des TV Jahn über 4x100-Meter als Sieger hervor. Ebenfalls über den Titelgewinn freute sich die Staffel der DJK Adler Brakel mit Leni Meyer, Lena Reinold, Relana Konnemann und Lisa Siepler in der Wettkampfklasse weibliche Jugend U18.

In den Wettkampfklassen Männer, Frauen, Senioren M35 und Senioren W40 stellte der TuS Ovenhausen als einziger Verein eine Staffel. Auch der mit 62 Jahren älteste Teilnehmer Reinhold Worms startet für den TuS. Bei den Senioren M40 und den Senioren M50 gab es ebenfalls jeweils nur eine Meldung. Hier war der TV Jahn Bad Driburg am Start. Mit Katharina Hartgen, Wilk Spieker, Dieter Schlüter und Markus Pitz lief in der M50 erstmals eine gemischte Staffel. Allerdings außer Konkurrenz, da laut der Wettkampfordnung keine gemischten Staffeln zulässig sind.

Michael Kluwe dankte dem TV Jahn Bad Driburg, der nicht nur als Ausrichter, sondern auch mit sechs Staffelsiegen überzeugte. Er richtete den Blick auf den Kreisvergleichswettkampf, bei dem der Sportkreis Höxter am 3. Oktober als Ausrichter fungiert. »Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. 46 Teilnehmer sind für unseren Kreis nominiert«, berichtete er.