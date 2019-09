In einem spannenden Vielseitigkeits-Wettkampf zeigten sich die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2006 und jünger in Bünde gut in Form. Nachdem die Sprint-Staffel über 40 Meter, der Zonen-Weitsprung, das Medizin-Ball-Stoßen, der Ringe-Weitwurf und der Hochsprung absolviert waren, lag die sportlich orientierte Nieheimer Realschule auf dem dritten Rang. Fünfzehn Platzierungspunkte hatte das Team von Sportlehrer Dieter Müller bis dahin geschafft. In Führung lag die Marienschule Hamm mit zehn Platzierungspunkten vor der Realschule Attendorn (13).

»Also war vor dem abschließenden Acht-Minuten-Lauf sogar der erste Platz noch drin und damit die Westfalenmeisterschaft greifbar«, blicken die Nieheimer zurück. Dafür aber hätten sie in dieser Disziplin unbedingt gewinnen und zudem darauf hoffen müssen, dass die vor ihnen platzierten Schülerinnen und Schüler der Marienschule Hamm und der Realschule Attendorn nicht über Platz drei hinauskommen. Es galt, in acht Minuten so viele Runden zu laufen wie möglich. »Wir hatten sowieso schon eine bärenstarke Leistung in den ersten fünf Disziplinen gebracht. Dass wir dann im Ausdauerlauf noch einen draufsetzen konnten, war eine richtig tolle Leistung. Das hat Spaß gemacht und zeigt, dass wir eine sportliche Schule sind. Wir schafften 116 Runden – zehn mehr als die Marienschule Hamm«, berichtet Enrico Versen, Mannschaftskapitän und Fahnenträger des Nieheimer Leichtathletik-Teams.

Am Ende holte die Marienschule Hamm mit zwölf Platzierungspunkten den Titel. Die Peter-Hille-Schule Nieheim hatte als Vizewestfalenmeister 16 Platzierungspunkte auf dem Konto. Im Wettkampf gegen acht Schulen ohne Oberstufe, die sich bei den jeweiligen Kreismeisterschaften für dieses Landesfinale qualifiziert hatten, haben die Schülerinnen und Schüler der Realschule mit starken Leistungen überzeugt und können stolz darauf sein.