»Der Aufstieg ist in dieser Saison auf keinen Fall leichter als in der vergangenen. Die Spitze der Liga hat sich noch besser aufgestellt«, sagt Julian Middeke, Trainer des Tabellenführers SV Bredenborn. Foto: René Wenzel

Herr Middeke, die starke Siegesserie des SV Bredenborn wurde zuletzt gestoppt. Wie hat sich das Remis in Lüchtringen angefühlt?

Julian Middeke: Lüchtringen hatte zuvor Drenke und die SG Bellersen mit jeweils vier Toren geschlagen – mehr Selbstvertrauen kann ein Gastgeber nicht haben. In der ersten Halbzeit war es das bisher beste Spiel meiner Mannschaft vor einer super Kulisse. Wir waren zur Pause mit der 2:0-Führung der gefühlte Sieger und nach dem 2:2-Gegentreffer in Unterzahl der Verlierer. Am Ende kommen wir mit dem 3:3-Remis super klar.

Was nehmen Sie als Positives aus dem Spiel mit?

Middeke: Wir waren fast 40 Minuten lang in Unterzahl. Nach dem 2:2 dachte ich, dass wir das Spiel aus der Hand geben. Wie die Jungs sich dann gewehrt und besonders noch das 3:2 erzielt haben, war stark. Sie haben gezeigt, dass sie auch in schwierigen Phasen zusammenstehen und bestehen können.

Sie haben ein Spiel weniger auf dem Konto und können am Wochenende den Vorsprung an der Spitze vergrößern. Ist ein Sieg gegen den SV Alhausen/Pömbsen/Reelsen fest eingeplant?

Middeke: Sonntag ist ein Drittel der Saison bereits gespielt. Es ist eine kurze und intensive Serie, in der man sich nur wenige Ausrutscher erlauben darf. Wir denken immer nur an das nächste Spiel und bereiten uns wie gewohnt darauf vor. Ich sehe Alhausen als eine der spielstärksten Mannschaften an. Welches Recht sollten wir also haben, irgendwelche Punkte fest einzuplanen? Passiert uns das, egal gegen welchen Gegner, verlieren wir jedes Spiel. Wir müssen Sonntag alles raushauen. Wir wollen weiter ungeschlagen bleiben.

Welche Teams zählen Sie neben dem TuS Lüchtringen noch zu den direkten Konkurrenten?

Middeke. Lüchtringen und Bellersen/Bökendorf/Aa-Nethetal sind aktuell die konstantesten Teams, zumal die SG die gleiche Anzahl an Spielen wie wir auf dem Konto hat. Aber auch Drenke und Holzhausen/Erwitzen konnte ich zuletzt beobachten. Gerade Holzhausen hat an spielerischer Qualität dazu gewonnen. Alhausen hatte zuletzt offenbar viel Pech, dennoch werden auch sie weiterhin kräftig oben mitmischen.

Ist ein Aufstieg in dieser Serie einfacher als in der Vorsaison?

Middeke: Auf gar keinen Fall. Die Spitze der Liga hat sich noch breiter und besser aufgestellt. Tendenziell sieht man auch in den Spielerwechseln, dass die B-Liga immer attraktiver wird. Wir mussten bis jetzt in jedem Spiel richtig viel investieren und arbeiten, um zu bestehen. Das macht diese Saison einfach unheimlich spannend.

Gibt es für Sie bis dato positive und negative Überraschungen?

Middeke: Man erkennt, dass viele Mannschaften durch Trainerwechsel neue Impulse bekommen haben. Das sieht man aktuell auch in der Tabelle. Ich wundere mich über viele Ergebnisse. Nicht auf die Punkte bezogen, sondern auf die Abwehrleistungen und die vielen Spiele mit hohen Ergebnissen.

Die komplette Liga sieht den SV Bredenborn als klaren Aufstiegsfavoriten an. Wie gehen Sie mit der Situation um?

Middeke: Als Sportler möchtest du immer gewinnen. Dieses Gefühl hatte ich in der vergangenen Saison allerdings nicht immer. Wir haben uns bewusst breit aufgestellt, weil wir wussten, dass es Spieler gibt, die sich der Konkurrenz nicht stellen. Diese Spieler haben uns verlassen oder spielen nicht mehr. Spieler die Konkurrenz nicht annehmen, können nicht besser werden. Viel schlimmer ist aber, dass sie in schwierigen Phasen oder Spielen nicht ihren Mann stehen können. Jeder muss um seinen Platz kämpfen, stellt sich hinten an und zerreißt sich für das Team. Genau diese Jungs habe ich jetzt zusammen. Genau das brauchen wir in dieser Situation.

Ist die Meisterschaft in dieser Saison alternativlos?

Middeke: Alternativlos? Wir haben gesehen, wie schnell Pfeiler wie unser Kapitän René Müller mit einer Knieverletzung beispielsweise wegbrechen können. Auch Mert Cigla kann erst in den kommenden Wochen zum Team stoßen. Daher hat ein Saisonverlauf auch viel mit Verletzungsglück zu tun. Aufgrund der Neuzugänge sind wir für viele der Favorit. Wir hatten im Sommer einen großen Umbruch und bis dato machen die Jungs es schon richtig gut – da muss das Umfeld auch mal mit einem 3:0 gegen den Aufsteiger TuS Godelheim zufrieden sein. Wir haben noch viel Arbeit vor uns und Luft nach oben, aber ich habe richtig Bock auf die Truppe. Alternativlos ist nur, dass wir uns in jeder Einheit sowie in jedem Spiel verbessern wollen und den Zuschauern zeigen, dass wir alles raushauen.