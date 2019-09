Von Greta Wiedemeier

Brakel (WB). Ein Freistoß kurz vor dem Abpfiff macht ihnen den Titelgewinn fast noch einmal streitig, doch der Torwart hält sicher. Und so dürfen sich die Schüler des König-Wilhelm-Gymnasiums (KWG) Höxter nun stolz als Fußball-Kreismeister der Wettkampfklasse II (Jahrgänge 2004 bis 2006) der Schulen bezeichnen. Sie haben die Endrunde in Brakel gewonnen.

In der Gruppenphase, die vor zwei Wochen ausgetragen wurde, hatten sich die Mannschaften des KWG, des Gymnasiums Marianum Warburg und der Gesamtschule Brakel gegen ihre Konkurrenten durchgesetzt und für die Endrunde auf der Sportanlage am Pahenwinkel qualifiziert. »In dieser Altersklasse sieht man die körperlichen Unterschiede sehr deutlich. Neben einem Spieler mit 1,90 Metern Größe kann da schon mal jemand auf dem Platz stehen, der zwei Köpfe kleiner ist«, sagte Heiko Bonan, Sportlehrer der Gesamtschule Brakel, die die Kreismeisterschaft ausrichtete. Wichtig sei jedoch, immer daran zu denken, dass dieses Turnier keine Weltmeisterschaft ist. »Es lassen immer alle alle Spieler zum Zug kommen und das ist auch gut so«, fügte der Ex-Profi am Rande der im Jeder-gegen-Jeden-Verfahren ausgetragenen Finalrunde hinzu.

Zunächst trafen die Warburger und die Brakeler aufeinander. »Das war ein Spiel auf Augenhöhe, beide hatten gute Tormöglichkeiten«, urteilte die Brakeler Lehrerin Jana Bilstein. Die Mannschaften trennten sich dennoch 0:0.

»Eigentlich muss immer der Verlierer direkt im Anschluss spielen, in diesem Fall haben wir dann gelost«, erklärte Bilstein. Und so mussten die Gesamtschüler direkt wieder über zwei Halbzeiten zu jeweils 20 Minuten ran. Mit 1:6 unterlagen sie dem Team des KWG Höxter deutlich. »In der ersten Halbzeit haben wir bereits mit 5:0 geführt. In der zweiten Hälfte haben wir dann ein paar Gänge zurückgeschaltet, um uns zu schonen«, sagte KWG-Trainer Johannes Krog. Aus dieser Einstellung hätten sie dann im entscheidenden dritten Spiel des Tages jedoch nicht mehr recht herausgefunden. »Das Positivste an unserem zweiten Spiel war, dass wir weitergekommen sind«, fand Krog deutliche Worte. Gegen das Gymnasium Marianum Warburg erspielten die Höxteraner nämlich das zweite 0:0-Remis an diesem Tag. Bei einem Sieg der Warburger hätten diese den Kreismeisterpokal mit in die Hansestadt genommen. Der Warburger Lehrer Philipp von Detten war trotz des Gesamtsieges des KWG stolz auf seine Jungs vom Marianum: »Sie waren super. Wir haben bloß leider manchmal den Abschluss nicht gefunden.«

Im April 2020 geht es für die Kreismeister des König-Wilhelm-Gymnasiums Höxter zu den Bezirksmeisterschaften. Die Mannschaft rund um Lehrer Jörg Drüke kennt sich mittlerweile gut. Sechs der Spieler durften sich schon 2018 über den Kreismeistertitel in derselben Altersklasse freuen und auch in den jüngeren Wettkampfklassen waren viele von ihnen bereits gemeinsam erfolgreich.

Die gesamte Mannschaft ist auch privat im Fußball aktiv: Im SV Höxter, der JSG Lütmarsen-Heiligenberg und einigen weiteren heimischen Vereinen trainieren die Jugendlichen Woche für Woche. In der vergangenen Saison haben die Höxteraner Gymnasiasten bei den Bezirksmeisterschaften der Schulen den zweiten Platz belegt. »Es wäre schön, wenn wir das dieses Mal noch toppen können«, setzt Jörg Drüke große Stücke auf die Mannschaft.