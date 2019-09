Von Jonas Gröne

Kreis Höxter (WB). Mit personellen Verstärkungen wollen der TV Bad Driburg und der HLC Höxter das obere Drittel in der Bezirksliga aufmischen. Zum Saisonstart empfängt Bad Driburg am Samstag Elsen, während Höxter am Sonntag nach Delbrück reist. Der HLC Höxter meldet außerdem eine zweite Mannschaft in der Kreisliga an.

TV Jahn Bad Driburg: »Hätten wir das Spiel gegen Höxter nicht verloren, wären wir Erster geworden«, blickt Driburgs Spielertrainer Marius Müller noch einmal kurz auf die Vorsaison. Damals sind die Driburger Basketballer haarscharf am Aufstieg vorbeigeschrammt. Obwohl sie den Tabellenführer aus Delbrück mit satten 18 Punkten nach Hause schickten, reichte es am Ende nicht für den ersehnten Aufstieg. Nach den Abgängen von Leo Fink (beruflich) und Jan Bergen (Paderborn Baskets) wollen sich die Driburger wieder neu sortieren. Zurückkehren wird Christian Ewers auf der Center-Position. Außerdem werden die Jugendspieler Patrick Werschmann und Jan Rowinski zum Team dazustoßen: »Wir sind in der Spitze größer geworden. Aber große Flügelspieler werden uns Probleme bereiten. Da müssen wir dagegen halten und den Ballvortrag so weit stören, dass der Gegner nicht ins Feld kommt«, blickt Müller auf die taktischen Aufgaben für sein Team. »Wir wollen wieder oben mitspielen, aber wie weit oben das sein wird, zeigt sich erst in der Saison«, sagt Müller. Gestartet wird an diesem Samstag, 28. September, um 18 Uhr in der Driburger Dreifachturnhalle gegen TuRa Elsen.

HLC Höxter: Ab der neuen Saison werden die Höxteraner Giants mit zwei Mannschaften in den Ligabetrieb gehen. »Die U18 löste sich auf und der Verein wollte die Spieler auffangen«, berichtet Thomas König, der sich über die zusätzliche Verstärkung aus der Kreisliga freut. »Wir haben jetzt Leute, die aushelfen, wenn wir zu wenig sind«, sagt König. Die Verstärkung hätte der Bezirksligist auch zum Endspurt in der vergangenen Saison gebrauchen können: »Da hätte wesentlich mehr rausspringen können. Gegen Paderborn und Delbrück sind wir mit einer Rumpftruppe aufgelaufen. Hoffentlich bleiben wir in dieser Saison verletzungsfreier«, wünscht sich der Coach.

Aktuell wartet der HLC noch auf die Rückkehr seines Topscorers Nico Giefers, der weiterhin mit einer Knieverletzung ausfällt. Verstärkt haben sich die Kreisstädter mit dem Aufbauspieler Benedikt Koch aus Warburg, der beim WSV in der Vergangenheit eine zentrale Rolle einnahm: »Er ist ein Dreierschütze, kann gut zum Korb gehen und ist ziemlich athletisch«, beschreibt König den Höxteraner Neuzugang. Außerdem wird Christian Hahn aus Paderborn nach Höxter wechseln. Die Marschrichtung in der kommenden Saison ist auch klar: »Wir wollen oben mitspielen. Qualitativ können wir das«, zeigt sich König angriffsfreudig. Zum Auftakt müssen die Giants am Sonntag, 29. September, um 11 Uhr beim DJK Delbrück II antreten.