Den kompletten Medaillensatz gab es für das heimische Trio am ersten Turniertag, an dem traditionell die Mannschaftswettbewerbe ausgetragen werden.

Maik Engwer vom TTV Höxter erreichte mit seiner Auswahl aus Niedersachsen das Halbfinale. »Dort sind wir unglücklich mit 3:4 gegen Hamburg ausgeschieden. Im entscheidenden Einzel haben wir mit 2:3 verloren, das war ärgerlich«, resümiert Engwer. Der Bezirksliga-Spieler freute sich später trotzdem über Bronze. Ähnlich erging es Jens Zirklewski (SV Menne), der mit dem Bezirksverband Westfalen-Lippe startete. »Auch uns hat im Finale gegen Hamburg nur ein Satz gefehlt«, blickt Zirklewski zurück. Zuvor hatte er mit seiner Mannschaft Bayern und eine Auswahl aus dem Rheinland ausgeschaltet. Damit gab es für ihn uns seine Teamkollegen Silber.

Besser lief es bei Martina Mettig vom TuS Bad Driburg. Mit der Damenauswahl aus Westfalen-Lippe, die mit der Zweitliga-Spielerin Nadine Sillus antrat, holte sie zum dritten Mal in Folge die Goldmedaille. »Das Finale gegen Hessen ging über die volle Distanz. Im entscheidenden Spiel war ich nervös, konnte mich aber klar durchsetzen«, so eine erleichterte Mettig nach dem Turnier.

In den Einzelkonkurrenzen schaffte die Driburger Verbandsligaspielerin als Gruppenzweite den Sprung aus der Gruppe schaffen, im Viertelfinale war jedoch mit 1:3 Schluss. »Insgesamt bin ich zufrieden mit meinem Turnier«, zog Mettig Bilanz.

Maik Engwer erreichte ebenfalls mit 2:1-Spielen als Gruppenzweiter die Hauptrunde. Im Achtelfinale setzte er sich dann souverän mit 3:0 gegen seinen Gegner durch, im Viertelfinale verlor Engwer jedoch gegen seinen Gegner aus Hessen mit 1:3. »Das war schade, denn in dem Spiel war eigentlich mehr drin«, kommentierte der Höxteraner.

Für Jens Zirklewski lief es unterdessen deutlich besser: In den Gruppenspielen konnte er sich mit weißer Weste in die Hauptrunde spielen, danach folgten drei Nervenspiele: »Beim 3:1-Sieg im Achtelfinale habe ich gegen meinen Gegner aus Baden-Württemberg im dritten Satz bereits 6:10 zurückgelegen, beim 3:2-Erfolg im Viertelfinale gegen meinen Gegner aus Hamburg zwei Matchbälle abgewehrt und im Halbfinale beim 3:1 alle Sätze in der Verlängerung gewonnen«, berichtet der Verbandsligaspieler. Im Finale verlor Zirklewski mit 0:3 gegen Patrick Schöttelndreier vom Oberligisten TSV Algesdorf. »Trotzdem ist das ein großer Erfolg«, freute sich der Beverunger, der damit Deutschland beim Europaturnier 2020, das im kommenden Juni in Schwäbisch-Gmünd stattfindet, vertreten wird.