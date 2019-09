Von Fabian Scholz

Kreis Höxter (WB). Derbyzeit in Borgentreich: So schnell bekommt man normalerweise nicht die Chance auf Revanche. Nur gut zwei Wochen nach der Pokalniederlage des VfR Borgentreich gegen den FC Peckelsheim/Eissen/Löwen stehen sich die beiden Bezirksligisten in der Meisterschaft gegenüber. Der TSC Steinheim ist dagegen im Kellerduell in Lippe gefordert.

VfR Borgentreich – FC Peckelsheim/Eissen/Löwen Peckelsheim setzte sich im Pokal Mitte des Monats mit 4:1 durch und will auch im Ligaspiel an die Leistung anknüpfen. Vergangenen Sonntag gab es für das Team von Matthias Rebmann nach vier Liga-Niederlagen in Folge endlich wieder einen Sieg. »Das Spiel wird anders als die Pokalpartie. Borgentreich ist durch die aktuelle Tabellenposition eine sehr selbstbewusste Truppe. Vor allem zu Hause sind sie mit der guten Stimmung ihrer Fans schwer zu bespielen. Wir müssen ruhig agieren und wollen definitiv etwas mitnehmen«, berichtet Rebmann. Die Orgelstädter stehen mit 13 Punkten auf einem starken fünften Platz. Mit einem Heimsieg könnte das Team von Frank Kleine Horst bis auf Rang drei springen. »Ich erwarte von uns ein ganz anderes Verhalten als im Pokalspiel. Wir wollen zu Hause auf Sieg spielen und sind gut motiviert. Die Jungs sind heiß. Personell fehlen uns leider einige Akteure urlaubs- und krankheitsbedingt«, sagt Borgentreichs Trainer Frank Kleine-Horst.

Unser Tipp: 2:2

RSV Barntrup – TSC Steinheim Vorletzter empfängt Schlusslicht heißt es in dieser Begegnung. Für beide Teams wäre ein Sieg extrem wichtig. Während Barntrup vergangene Woche seinen ersten Dreier landen konnte, wartet Steinheim noch auf den ersten Sieg der Saison. Vergangene Woche gab es für das Team von Norbert Dölitzsch zumindest ein 3:3 gegen Bad Lippspringe. »Wer in diesem Spiel verliert, verliert auch langsam den Anschluss zum rettenden Ufer. Wir müssen konzentriert und motiviert in das Spiel gehen. Personell sieht es endlich wieder etwas besser aus«, so Dölitzsch. Unser Tipp: 1:2

SCV Neuenbeken – FC Blau-Weiß Weser Die Gäste vom FC BW Weser gehen beim SCV Neuenbeken als Außenseiter in die Partie. Die Gastgeber konnten bislang sechs von sieben Spielen für sich entscheiden. Tabellenplatz zwei ist dabei das Ergebnis. Aber auch BW Weser erwischte einen guten Saisonstart. Das Team von Marcus Menzel hat von den ersten sieben Partien auch nur eine einzige verloren. »Neuenbeken ist sehr stark und eines der besten Teams der Liga. Es muss schon einiges zusammen kommen, damit wir dort etwas mitnehmen können. Dennoch ist alles möglich. Ein Punktgewinn wäre ein großer Erfolg«, so Menzel. Unser Tipp: 3:1

SV Dringenberg – SF DJK Mastbruch Nach dem Fehlstart holte Dringenberg in den letzten beiden Spielen vier Punkte. Nun wartet auf das Team von Sven Schmidt der Tabellenführer aus Mastbruch. »Mastbruch ist spielerisch eine der stärksten Mannschaften der Liga. Sie haben eine Menge Qualität in ihren Reihen. Unser Vorteil ist, dass wir nicht viel zu verlieren haben. Wir wollen Mastbruch das Leben so schwer wie möglich machen und uns nicht verstecken. Personell sieht es wieder etwas besser aus«, berichtet Schmidt. Dringenberg könnte mit einem Heimsieg aus den Abstiegsrängen rausrücken.

Unser Tipp: 2:2

SC Borchen – Spvg Brakel II Beide Teams wollen den Sieg, um sich von der Abstiegszone abzusetzen. Brakel offenbarte in den ersten Spielen immer wieder Probleme im Defensivbereich. 25 Gegentore aus sieben Spielen sind der zweitschwächste Wert der Liga. Zudem gab es in bisherigen drei Auswärtsspielen für das Team von Maik Schmitz noch keinen Punkt. Mit einem Auswärtsdreier könnte man an Borchen in der Tabelle vorbeiziehen und sich ins Mittelfeld einordnen. Unser Tipp: 1:2