Von Fabian Scholz

Kreis Höxter (WB). Der Tabellendritte TuS Vinsebeck empfängt am zehnten Spieltag der A-Liga den Fünften FC Stahle zum Topspiel. Der Sechste TuS Bad Driburg will sich an diesem Sonntag im Aufstiegskampf beim Viertletzten Gehrden/Altenheerse keine Blöße geben. Spitzenreiter SV Höxter ist klarer Favorit beim SV Bonenburg. Den Ausgang der Spiele tippt Lucas Balch, Kapitän des Tabellenführers SV Höxter. Der 22-Jährige versierte Mittelfeldakteur ist in der ersten Saison SVH-Kapitän.

SuS Gehrden/Altenheerse – TuS Bad Driburg. Derby: Der Aufsteiger erwartet einen der Meisterschaftskandidaten. Die Gastgeber sind nach dem 1:7 gegen den SV Höxter auf Wiedergutmachung aus – gegen den TuS ein schwieriges Unterfangen. Denn die Bad Driburger kommen nach dem 1:3 gegen Kollerbeck/Rischenau wie ein angezählter Boxer daher. Die Gäste sind mit fünf Siegen aus sechs Spielen das auswärtsstärkste Team der Liga. Tipp Balch: 1:3

SG Kollerbeck/Rischenau – SSV Würgassen. Die Gastgeber wollen sich mit einem Heimsieg endgültig in der Spitzengruppe festsetzen. Das Team von Andreas Niemann ist zu Hause noch ungeschlagen und kann gegen den SSV Würgassen nicht an der Favoritenrolle vorbei. Die Gäste wiederum wollen nach vier Punkten aus den vergangenen beiden Spielen mit einem weiteren Zähler nach Möglichkeit erstmals die Abstiegsränge verlassen. Tipp Balch: 5:0

Neuenheerse/Herbram – FC Germete/Wormeln. Das Schlusslicht aus Neuenheerse will endlich den ersten Dreier einfahren. Mit dem Heimvorteil soll es gegen Germete klappen. In der Defensive muss sich das Team von Frank Ziegeroski enorm verbessern: 51 Gegentore aus den ersten neun Spielen sind ein alles andere als guter Wert. Germete möchte sich mit einem Auswärtsdreier im gesicherten Mittelfeld festsetzen. Die Formkurve der Gäste zeigt nach dem 2:2 gegen den TuS Vinsebeck wieder nach oben – auch wenn sie die vergangenen drei Partien nicht siegreich gestalten konnten. Die Mannschaft von Thomas Waldeier will im zehnten Spiel den fünften dreifachen Punktgewinn festmachen. Tipp Balch: 0:4

TuS Vinsebeck – FC Stahle. Die Teutonen sind nach neun Spieltagen weiterhin ungeschlagen. Dennoch musste Vinsebeck die Tabellenführung nach dem Remis in der Vorwoche an den SV Höxter abgeben. Die Elf von Maik Disse holte zu Hause zehn von zwölf möglichen Punkten und ist damit auf heimischem Platz ungeschlagen. Für den FC Stahle wird es auswärts nicht einfach. Dennoch würden die von Andreas Struck trainierten Gäste mit einem Sieg an den Vinsebeckern vorbeiziehen. Tipp Balch: 1:2

SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen – TiG Brakel. Die SG geht gegen spielstarke Brakeler als Außenseiter in die Partie. Die von Cihan Gündogan trainierten Gäste liegen als Vierter (21 Punkte aus neun Begegnungen) nur einen Zähler hinter Spitzenreiter SV Höxter und könnten mit einem Sieg sogar ganz nach oben klettern. Für Scherfede sind auf der anderen Seite Punkte im Kampf um den Klassenerhalt extrem wichtig. Der Abstand zu den Abstiegsrängen beträgt nur noch drei Zähler. Tipp Balch: 2:3

SV Brenkhausen/Bosseborn – SG Altenbergen/Vörden. Das Derby wird an diesem Sonntag um 15 Uhr im Ovenhausener Grubestadion ausgetragen und sieht den Gastgeber unter Druck. Vier Punkte sind eine magere Ausbeute. Zudem kassierte das Team von Thorsten Diekmann in den vergangenen drei Partien 17 Gegentore. Der SVB/B trifft auf einen Gegner, bei dem die Formkurve nach oben zeigt. Die Mannschaft von Übergangstrainer Jörg Ludwig ist seit fünf Partien ungeschlagen – elf Punkte stehen inzwischen auf der Habenseite. Der gute Lauf soll nun in Ovenhausen seine Fortsetzung finden Die Fans erwartet ein interessantes Duell. Die Gäste befinden sich in der Favoritenrolle und können beim Drittletzten ganz befreit aufspielen. Tipp Balch: 2:2

SV Bonenburg – SV Höxter. »Wir müssen auf der Hut sein. Bonenburg spielt wie eine launische Diva«, sagt SVH-Kapitän Lucas Balch. Allerdings bringt es der SVB in vier Heimspielen erst auf drei Zähler. Die Außenseiterrolle der Bonenburger ist gegeben, zumal es in den vergangenen Spielen nicht sonderlich gut lief. Ein Erfolgserlebnis wäre für das Team von Hubertus Schade extrem wichtig. Der SV Höxter will wiederum auf der anderen Seite die Tabellenführung behaupten und den nächsten Dreier einfahren. Die Kreisstädter reisen mit 22 Punkten und 57:12-Toren aus neun Spielen an und haben lediglich gegen Meisterschafts-Konkurrent TuS Bad Driburg auf eigenem Platz eine 1:2-Niederlage zugelassen. In den bisherigen vier Auswärtspartien sind die Rot-Weißen bei zehn Zählern noch ungeschlagen. »Noch einmal, es wird kein einfaches Spiel für uns. Insbesondere die Mannschaften aus der unteren Zone dürfen wir nicht unterschätzen«, betont Balch und setzt auf einen klaren Auswärtssieg. Tipp Balch: 0:3

Das erste Drittel in der Fußball-A-Liga wird an diesem Sonntag abgeschlossen. Spätestens nach dem zehnten Spieltag besitzt die Tabelle eine noch stärkere Aussagekraft. Es hat sich inzwischen eine Drei-Klassen-Gesellschaft herauskristallisiert.

Ein Kommentar von Jürgen Drüke

Zur Spitze: Zwischen dem Siebten SG Kollerbeck/Rischenau und Spitzenreiter SV Höxter liegen nach neun Spieltagen gerade einmal vier Punkte. Sieben Mannschaften kämpfen um den Aufstieg in die Bezirksliga. Das sind in dieser Reihenfolge der SV Höxter, der Warburger SV, der TuS Vinsebeck, TiG Brakel, der FC Stahle, TuS Bad Driburg und die SG Kollerbeck/Rischenau. Aus Sieben mach Eins lautet zum jetzigen Zeitpunkt die Formel.

Das Mittelfeld: Die mittlere Region wird von Aufsteiger SV Albaxen mit stattlichen 14 Punkten angeführt. Der FC Germete/Wormeln (13 Zähler) und die überraschend starke SG Altenbergen/Vörden (elf Punkte) bilden das Dreier-Mittelfeld. Die Aussichten nach oben sind da. Die Möglichkeiten des Schritts zurück in die gefährdete Zone nicht ausgeschlossen.

Die Abstiegszone: Sechs Teams müssen sich ernsthafte Sorgen um den Verbleib in der A-Liga machen. Die SG Scherfede und der SV Bonenburg sind mit jeweils sieben Punkten die Besten im Keller. Großen Nachholbedarf haben mit dem SuS Gehrden/Altenheerse, dem SV Brenkhausen/Bosseborn und dem SSV Würgassen drei Teams mit jeweils vier Punkten. Schlusslicht FC Neuenheerse (ein Punkt) wird sich strecken müssen.

Die dreigeteilte A-Liga ist spannend wie selten zuvor. Der Auf- und Abstiegskampf ist eine Klasse für sich.