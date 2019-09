Von Jonas Gröne

Kreis Höxter (WB). Die Volleyballerinnen des SV Höxter verlieren in der Bezirksliga zum Saisonauftakt überraschend: 0:3 ist das Endergebnis gegen Bezirksligist DJK Delbrück. Die Frauen des SV Dringenberg kommen in der Landesliga ebenfalls alles andere als gut aus den Startlöchern: 1:3 ist das Endresultat gegen den Detmolder SV. Die Männer-Bezirksligisten Warburger SV und TuS Willebadessen siegen jeweils deutlich.

Frauen-Landesliga

Detmolder SV – SV Dringenberg 3:1 (25:23 20:25 25:16 25:22). Obwohl die Dringenbergerinnen bereits 12:7 führten, gab das Team den ersten Satz noch ab (25:23) »Leider gab es danach einen Bruch in unserem Spiel. Detmold glich aufgrund einer starken Aufgabenserie aus. Wir sind zwar über den Kampf wieder ins Spiel gekommen. Letztlich haben wir den Satzverlust nicht mehr verhindert«, blickte Judith Beller zurück. Besser lief es im zweiten Satz, den der SVD mit 25:20 sicher gewann. In den folgenden beiden Sätzen fehlte es an der Durchschlagskraft. »Jetzt haben wir zwei Wochen Zeit, an unserer Annahme und der Verteidigung zu arbeiten«, stellte Beller fest. Hier seien die Baustellen angesiedelt. Das nächste Spiel bestreiten die Burgfrauen Samstag, 12. Oktober, ab 15 Uhr in eigener Halle gegen Löhne.

Männer-Bezirksliga

Warburger SV – TSV Leopoldstal 3:0 (25:9 25:16 25:11). Die Warburger besiegten mit Leopolds­tal eines der jüngsten Teams in der Liga. Die Gastgeber bestritten die Begegnung mit nur sechs Spielern. Dennoch funktionierte insbesondere das Aufgabenspiel: »Vor dem Hintergrund, dass wir personell geschwächt waren, ist es unterm Strich eine gute Leistung gewesen. Es gab zwangsläufig einige Umstellungen. Die Mannschaft hat das sehr gut gelöst«, resümierte der Warburger Thomas Riesen. Die Warburger freuen sich bereits auf das Derby gegen den TuS Willebadessen. Dieses wird Samstag, 12. Oktober, ab 15 Uhr in Warburg ausgetragen.

TuS Asemissen – TuS Willebadessen 0:3 (12:25 16:25 22:25). »Asemissen hat uns sehr viel abverlangt. Im Angriff waren wir bärenstark. Das war die Basis für den Erfolg«, hob Willebadessens Thomas Richter hervor. Mit einem 25:12 legte der Bezirksligist bereits im ersten Satz den Grundstein für den Auswärtssieg. Lediglich im dritten Satz ging es etwas knapper zu. »Wir haben das Spielsystem umgestellt. Im dritten Satz wollten wir einiges ausprobieren. Unsere beiden Neuzugänge sorgen für eine Qualitätssteigerung«, sagte Richter. Als Option für den Mittelblock und als Zuspieler ist Sergej Tissen variabel einsetzbar. Jakob Bösherz verstärkte den TuS im Außen- und Diagonalangriff. Die Willebadessener freuen sich auf das Derby gegen Warburg.

Frauen-Bezirksliga

SV Höxter – DJK Delbrück 0:3 (17:25 25:27 20:25). Den Start hatten sich die Kreisstädterinnen ganz anders vorgestellt: »Wir sind nicht zufrieden«, machte Linda Bahr aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Unterm Strich reichte eine solide Leistung nicht aus. Im zweiten Satz führte der SVH mit 24:23 und hatte die Chance zum Matchpoint. Am Ende hieß es aus Höxteraner Sicht 25:27. »Wir sind mit dem schnellen Spiel von Delbrück nicht klargekommen. Im Verlauf der Partie sind uns zu viele individuelle Fehler unterlaufen«, nannte Bahr die Hauptgründe für das 0:3. Die Niederlage sei letztlich zu hoch ausgefallen. »Trotz des deutlichen Resultats war es ein gutes Spiel von uns. Delbrück besaß den längeren Atem und hat deshalb verdient gewonnen. Die Höxteranerinnen treten im zweiten Saisonspiel Sonntag, 13. Oktober, beim und gegen den SC GW Paderborn II an. Hier sollen die ersten beiden Punkte her.