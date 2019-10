Von Jonas Gröne

Kreis Höxter (WB). Die Herren des TV Jahn Bad Driburg und des HLC Höxter sind mit Siegen in die neue Saison in der Basketball-Bezirksliga gestartet. In einem zweiten, vorgezogenen Match mussten die Driburger allerdings gegen die Paderborn Baskets IV den ersten Rückschlag verkraften. Am Ende unterlagen sie knapp mit 76:83.