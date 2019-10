Von Inge Stegnjajic

Kreis Höxter (WB). Mit einer Westfalenliga- und drei Verbandsliga-Mannschaften ist der TV Höxter in der Tennis-Winterrunde stark aufgestellt. Insgesamt gehen aus dem Tenniskreis Höxter-Warburg 25 Teams in der Winterrunde an den Start. Das sind zwei mehr als im Vorjahr.

Westfalenliga Damen 30 : Der TV Höxter startet als Vizemeister in die Westfalenliga. »Unser Hauptziel ist der Klassenerhalt, wir versuchen aber, wenn möglich, wieder oben mitzuspielen«, betont Claudia Gronemeyer. Die Saison startet beim TC Stadtlohn. Es folgen Spiele gegen Hamm, Soest und Rheda. Im letzten Spiel treffen die Höxteranerinnen in der Tennishalle in Stahle auf den stärksten Gegner, den TC Eintracht Dortmund, der im Winter und Sommer Westfalenmeister wurde. Höxter spielt mit Claudia Gronemeyer, Dr. Maike Stein, Christine Menz, Lisa Langer, Eva Zürker, Ines Freimark und Nadja Becker.

Verbandsliga Herren 30: Die Höxteraner sicherten sich im vergangenen Winter als Aufsteiger Rang drei in der neuen Liga. Erwartungsgemäß wird Rot-Weiß wieder mit Constantin Meier, Thorsten Stein, Guido Reichmann und Niklas Petersen angreifen. Als Ersatz stehen Spieler der zweiten Mannschaft zur Verfügung. »Wir freuen uns auf viele neue Mannschaften, gegen die wir bislang noch nie gespielt haben. Unser Ziel ist es, in der oberen Tabellenhälfte zu landen«, ist Constantin Meier optimistisch.

Verbandsliga Herren 50: Den Senioren 50 des TV Höxter steht eine schwierige Saison bevor. Da sich Thomas König von den Hand-Operationen noch nicht erholt hat, ist in den ersten Spielen kaum mit seinem Einsatz zu rechnen. »Die Heilung dauert sehr lange. Ich kann momentan nicht einmal die Hand schmerzfrei schließen, geschweige denn einen Schläger richtig festhalten«, berichtet der Höxteraner Spitzenspieler. So wird Bernd Gobrecht, Gastspieler vom TC Warburg, an Position eins spielen vor Markus Pötzke, Lars Warnecke, Peter Gronemeyer und Rainer Schwiete, der in Sommer für Holzminden aufschlägt. »Es wird dieses Jahr nicht einfach für uns, aber wir hoffen mit unseren Reservisten alles gut zu meistern«, merkt Peter Gronemeyer an.

Verbandsliga Damen 40: »Wir freuen uns auf die Winterrunde. Es sind viele unbekannte Gegner dabei und wir hoffen, dass wir gut mitspielen können«, äußert sich Mannschaftsführerin Susan Spiegelberg optimistisch. Veronika Seidel (Holzminden) und Keti Haffner (Uslar) führen das Höxteraner Team an. Außerdem gehören Pamela Meinert-Abel, Susan Spiegelberg, Mary Hoeptner, Martina Schuster, Nina Thöne, Kerstin Henning und Saskia Reichmann dazu.

OWL-Liga Damen 40: Der TV Brakel spielt, wie im Sommer, mit Julia Kroker, Vanessa Nölken, Claudia Hoffmeister und Andrea Thielemeyer. »Als Aufsteiger freuen wir uns auf die neue Herausforderung. Gegen die starken Gegner werden wir alles geben und sind auf die Mannschaften gespannt«, blickt Mannschaftsführerin Claudia Hoffmeister voraus.

Bezirksliga Herren 30: Der TV Höxter II hat sechs Spiele zu absolvieren. Das Team ist mit Florian Bruns, Alexander Diel, Henning Schulz und Steffen Lauritis sehr gut aufgestellt, muss aber, falls nötig, auch mal den einen oder anderen Spieler an die erste Mannschaft ausleihen .

Bezirksliga Herren 40: Der TC Bad Driburg, der den Aufstieg die OWL-Liga Herren 30 geschafft hatte, musste sich direkt wieder verabschieden. Nun haben die Badestädter die Altersklasse gewechselt. Timo Heine, Stefan Dürrfeld und Martin Lehmann werden Stammspieler der Mannschaft sein. »Wir wollen nur Spaß haben und haben keine großen Ziele und werden auch Altenbekener einsetzen, die bei mir trainieren«, kündigt Mannschaftsführer Timo Heine an.

Der TC Willebadessen, der mit etwas Mühe in der letzten Winterrunde den Klassenerhalt sicherte, tritt mit bewährtem Team an. Dazu gehören Michael Stamm, Olaf Meiners, Boris Sprock, Mirko Jochheim und Jens-Peter Cappell.

Bezirksliga Damen 40: Der TC Gehrden hat sich mit Gerlinde Gockeln aus Borlinghausen, die im Sommer in Hessen spielt, verstärkt. Außerdem sind Martina Brenneke, Dagmar Winzig, Bettina Riemann und Tanja Gaidzik dabei.

Bezirksliga Herren 50: Der TC Gehrden hatte in der Vorsaison in der OWL-Liga gespielt, aber den Klassenerhalt als Aufsteiger nicht geschafft. Nun werden André Winzig, Martin Rehermann, Mathias Vornefeld, Frank Booms und Andreas Emmerich erneut angreifen um eine gute Serie in der Bezirksliga zu spielen.

Bezirksklasse Herren 30: In der dritten Mannschaft wird der TV Höxter mit Marco Lühning, Rainer Renz, Mirko Senger und Thorsten Häger die Winterrunde bestreiten.

Der TC Daseburg hat sich verstärkt. Da die Warburger keine Herrenmannschaft für die Hallen-Saison gemeldet haben, ist LK7-Spieler Fritz Ludwig zurückgekommen und spielt, wie im Sommer, an Position eins. Karl-Josef Braunst und Klaus Redeker sowie die Spieler vom TC Warburg, Rainer Faupel und Marc Ludwig, komplettieren das Team.

Bezirksklasse Herren 50: Mannschaftsführer Andreas Böhnke steht für den TV Höxter II ein ähnlicher Kader, wie in der vergangenen Winterrunde, zur Verfügung. Dennoch wird es schwierig, da sicher oftmals Spieler in der ersten Mannschaft aushelfen müssen. Neu im Team ist der Bödexer Klaus Meise. Außerdem sind Wolfgang Wagner, Thomas Markus, Janus Maciej, Knut Langer und Peter Böhmer dabei.

2. Bezirksklasse Damen: In dieser Klasse wird der TC Borlinghausen, der TV Höxter und Aufsteiger TC Willebadessen in einer Gruppe spielen. Der TC Borlinghausen spielt in bekannter Aufstellung mit Christin Nagel, Karoline Fischer, Anna-Maria Schwiddessen und Hanna Berendes. Für Höxter werden Kim Gronemeyer, Helena Lödige, Carolin Böhnke und Alina Schuster um den Klassenerhalt kämpfen. Bei den Willebadesser Damen spielen die 15-jährigen Dringenberger Zwillinge Maren und Elin Künemund sowie die 18-jährigen Zwillinge Melissa und Melina Jochheim.

3. Bezirksklasse Herren: TC Sandebeck hat sich als Gruppensieger für den Aufstieg in die diese Klasse qualifiziert und tritt mit Timo Böhm, Markus Böhm, Kevin Niggemann, Marvin Jacke und Leon Szameitpreiks an.

Auf Kreisebene schlagen sechs Mannschaften auf: Damen Kreisliga: SV Bredenborn; Herren Kreisliga: TV Höxter; Herren 40 Kreisliga: TC Steinheim, TC Dringenberg, TV Brakel, TC Eissen; Damen 40 Kreisliga: SV Bergheim, TC Gehrden II