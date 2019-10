Das bislang letzte Duell zwischen dem Warburger SV und dem SV Höxter gab es am Ostermontag 2017 in der Bezirksliga. Damals setzten sich die Warburger (rechts: Marc Hornoff) 4:1 gegen den SV Höxter (links: Frederic Gierse) durch. Foto: Sylvia Rasche

Von Fabian Scholz

Kreis Höxter (WB). Das Gipfeltreffen zwischen Spitzenreiter Warburger SV (29 Punkte) und Verfolger SV Höxter (27 Punkte) steht im Fokus des 13. Spieltages der Kreisliga A. Es ist gleichzeitig eine Premiere. Beide Teams haben sich schon heiße Derbys in der Landesliga und der Bezirksliga geliefert, stehen sich nun aber erstmals in der A-Liga gegenüber. Den Spieltag tippt Jannik Wöstefeld. Der 27-jährige Innenverteidiger ist im ersten Jahr Kapitän des Aufsteigers SV Albaxen.

SV Höxter – Warburger SV. Der Tabellenführer aus Warburg gastiert beim Titelfavoriten SV Höxter. Beide Teams spielen eine extrem gute Saison. Nur zwei Punkte trennen die Kontrahenten voneinander. Warburg möchte die Tabellenführung behaupten. Das Team von Jürgen Voss stellt mit nur zehn Gegentoren die beste Defensive der Liga. Auf der anderen Seite präsentiert Höxter mit 68 geschossenen Toren die mit Abstand beste Offensive der Liga. Wird sich Warburgs Defensivstärke oder doch Höxters Angriffsfußball durchsetzen? »Höxter ist vor allem zu Hause schwer zu bespielen. Wir müssen extrem viel abrufen, um dort bestehen zu können. Dennoch wollen wir unbedingt Punkte mitnehmen. Personell gibt es leider noch einige Fragezeichen«, berichtet Warburgs Coach Jürgen Voss. Auch sein Gegenüber Uwe Beck zeigt Respekt vor den Warburgern: »Ich hätte nicht gedacht, dass Warburg nach dem Abstieg direkt wieder so weit oben steht. Respekt an die Mannschaft. Warburg wird für uns der stärkste Gegner, den wir bisher hatten. Sie haben eine extrem gute Defensive, die wir knacken müssen. Trotz zuletzt einigen verlorenen Punkten bin ich mir sicher, dass wir das Spiel gewinnen werden.« Albaxens Kapitän Jannik Wöstefeld hat mit seinem Team bereits gegen beide Spitzenmannschaften gespielt: »Gegen uns war Warburg eindeutig stärker. Dennoch denke ich, dass Höxter alleine wegen der Erfahrung die Nase vorne haben wird«, meint der 27-Jährige. Ein Blick in die Statistik: Von den letzten elf Aufeinandertreffen hat der SV Höxter sechsmal gewonnen, Warburg dreimal. Dazu gab es zwei Remis. Tipp Wöstefeld: 3:2

TiG Brakel – FC Stahle Beide Teams wollen den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Mit jeweils 25 Punkten spielen die erfahrenen A-Ligisten eine starke Saison. TiG baut auf die eigene Heimstärke. Das Team von Cihan Gündogan ist nach Höxter das zweitstärkste Team auf dem eigenen Rasen. Stahle hat das Pokalspiel von Freitag in den Knochen. Die Partie beginnt bereits um 13 Uhr. Tipp Wöstefeld: 1:3

FC Germete/Wormeln – SV Albaxen Die Gastgeber befinden sich mit 17 Punkten im Niemandsland der Tabelle. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt 13 Zähler, während es bis zur Tabellenspitze zwölf Punkte sind. Albaxen könnte mit einem Auswärtssieg in der Tabelle an Germete vorbeiziehen. »Ich sehe Germete im Moment mit uns auf Augenhöhe. Es wird ein knappes Spiel« , meint Albaxens Kapitän Jannik Wöstefeld.

Tipp Wöstefeld: 1:2

SG Kollerbeck/Rischenau – SuS Gehrden/Altenheerse Die Gastgeber können mit einem Heimsieg bis auf Rang zwei in der Tabelle vorrücken. Das wäre für die neugegründete SG ein großer Erfolg. Vor allem zu Hause ist das Team von Andreas Niemann eine Macht. In sechs Spielen ist die SG das noch einzig zu Hause ungeschlagene Team. Gehrden auf der anderen Seite möchte mit einem Auswärtspunktgewinn weiterhin den Abstand auf die Abstiegsränge vergrößern. Aktuell hat das Team von Michael Puhl sieben Punkte Vorsprung. Tipp Wöstefeld: 3:0

FC Neuenheerse/Herbram – SV Bonenburg Neuenheerse muss in diesem Abstiegsduell endlich dreifach punkten. Das Team von Frank Ziegeroski ist das einzige noch sieglose Team der Liga. Zudem stellt der FCNH mit 61 Gegentoren in zwölf Ligaspielen den Negativrekord. Bonenburg befand sich zuletzt allerdings auch völlig außer Form. Kann ein Team die Wende in dieser Partie einleiten? Tipp Wöstefeld: 0:2

SSV Würgassen – SV Brenkhausen/Bosseborn Abstiegsduell in Würgassen. Die Gastgeber könnten sich mit einem Heimsieg erstmals bis auf fünf Punkte von einem Abstiegsplatz absetzen. Die Form der Würgasser stimmte zuletzt. Anders als bei Brenkhausen. Das Team von Thorsten Diekmann sucht weiterhin nach der Wende. Nur vier Zähler sind zu dem Zeitpunkt der Saison ein desolater Wert. Tipp Wöstefeld: 2:1

SG Altenbergen/Vörden – TuS Vinsebeck Die SG ist nun schon seit acht Spielen ungeschlagen. Auch unter dem neuen Trainer Carsten Sager geht die Erfolgsserie weiter. Nun wartet mit dem TuS Vinsebeck allerdings ein ambitionierter Gegner. Die Teutonen müssen den Auswärtsdreier holen, um sich weiterhin in der Spitzengruppe behaupten zu können. Zuletzt ging es für die Elf von Maik Disse formtechnisch etwas bergab.

Tipp Wöstefeld: 1:2